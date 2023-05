Airasia Superapp Jalin Kemitraan dengan Swiss-Belhotel International

AIRASIA Superapp meresmikan perjanjian kemitraan dengan Swiss-Belhotel International, salah satu grup manajemen perhotelan dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Melalui seremoni penandatanganan perjanjian yang berlangsung di Swiss-Belresort Watu Jimbar Bali, kemitraan ini telah memperkuat posisi airasia Superapp sebagai platform perjalanan di Asia Tenggara, dengan membuka akses terhadap lebih dari 125 properti Swiss-Belhotel International yang tersebar di 19 negara.

Adapun perjanjian kemitraan strategis ini ditandatangani oleh Chief Commercial Officer airasia Superapp Tan Mai Yin, dan Chairman and President of Swiss-Belhotel International Gavin M Faull. Sejumlah 16 brand ternama dari Swiss-Belhotel International yang kini telah bergabung di dalam ekosistem airasia Superapp, antara lain MAUA by Swiss-Belhotel, Grand Swiss-Belhotel, Swiss-Belsuites, Swiss-Belboutique, Swiss-Belhotel, Swiss-Belresidences, Swiss-Belresort, Swiss-Belinn, Swiss-Belexpress, Zest, dan lainnya.

Berlangsungnya kemitraan ini menjadi sebuah upaya airasia Superapp dalam memperkuat potensi vertikal bisnis travel secara jangka panjang. Hal ini selaras dengan riset e-Conomy SEA 2022 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company yang memprediksi pertumbuhan positif pada perekonomian digital Asia Tenggara, khususnya bisnis perjalanan online yang diperkirakan mencapai nilai gross merchandise value sebesar US$44 miliar atau lebih dari Rp646 triliun pada 2025.

CCO airasia Superapp Tan Mai Yin mengatakan pihaknya menyambut gembira kemitraan bersama brand ternama seperti Swiss-belhotel International, yang semakin memperkaya inventori hotel airasia Superapp di wilayah Asia Tenggara.

"Di samping menghadirkan pengalaman perjalanan yang lengkap, nyaman, dan terjangkau bagi para pengguna, kemitraan ini juga merupakan langkah strategis yang berkelanjutan bagi kami dan mitra sebagai pemain sejawat di industri perjalanan," ujar Tan dalam keterangannya, Jumat (19/5).



Baca juga: Jhonlin Group Raih Penghargaan Wajib Pajak dan Bukukan Laba



"Selain kekayaan database yang kami miliki sebagai OTA regional utama, kami juga menambah added value penunjang bagi para mitra hotel dengan kemampuan pemesanan penerbangan lebih dari 700 maskapai global, transportasi online airasia ride yang tersedia di Malaysia, Bangkok (Thailand), dan Bali (Indonesia), platform produk ritel dan duty-free, di mana semua itu terhubung dengan sistem loyalitas terintegrasi airasia rewards. Hal ini memungkinkan airasia Superapp untuk mengoptimalkan seluruh ekosistem kami dan memberikan manfaat bagi setiap mitra hotel dalam menjangkau target market utama yang tepat," tambahnya.

Sementara itu, Chairman and President Swiss-Belhotel International Gavin M Faull menyampaikan, pihaknya bangga dengan budaya passion dan profesionalisme, yang menjiwai setiap aspek properti kami.

"Fokus kami untuk menggabungkan Standar Perhotelan Swiss dengan Semangat Asia dalam pelayanan adalah kunci kesuksesan kami demi menciptakan tamu yang bahagia. Kami sangat senang bermitra dengan airasia Superapp untuk menawarkan keunikan merek hotel kami kepada sejumlah wisatawan yang lebih luas. Dengan kerja sama ini, kami dapat memastikan bahwa lebih banyak orang dapat merasakan layanan dan fasilitas yang luar biasa yang dikenal oleh Swiss-Belhotel International," ujarnya.

Merayakan terjalinnya kemitraan istimewa ini, serta menarik lebih banyak wisatawan asing dan domestik untuk kembali berlibur ke Bali, airasia Superapp menghadirkan kampanye spesial bertajuk #AyoKemBALI. Para pengguna airasia Superapp dapat menikmati diskon hingga Rp2 juta untuk pemesanan seluruh hotel di Bali, termasuk delapan properti terbaik dari Swiss-Belhotel International.

Dalam setiap transaksi di airasia Superapp, pengguna akan memperoleh airasia point yang dapat ditukarkan kemudian untuk seluruh layanan dan produk, seperti pemesanan tiket penerbangan (airasia flight), produk duty-free dan gaya hidup (airasia shop), pesan antar makanan online (airasia food), hadiah digital (airasia gift), dan masih banyak lagi. (RO/I-2)