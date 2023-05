Pengunjung Dekati Prapandemi, Pacific Place Mall Berikan Apresiasi

PENGUNJUNG Pacific Place Mall mulai kembali sebanyak prapandemi. Saat ini pengunjungnya sekitar 30 ribu sehari, mendekati sebelum pandemi 40 ribu. Karenanya, mal itu mulai memberikan apresiasi kepada para pengunjung.

Program I Know You Want This (IKYWT) khusus diberikan untuk pelanggan yang tergabung dalam Pacific Privilege dengan hadiah utama baru, yaitu tiga mobil Hyundai Ioniq 5. Caranya, mereka berbelanja atau bersantap di Pacific Place Mall dengan minimal pembelian Rp500 ribu pada 1 Februari hingga 31 Oktober 2023 dan berkesempatan menjadi salah satu pemenangnya.

Vice President of Marketing PT Pacific Place Jakarta Markus C Barata mengatakan bahwa program IKYWT merupakan salah satu bentuk loyalitas pusat perbelanjaan itu terhadap pelanggannya. "Diharapkan program ini dapat lebih mendorong pelanggan setia PP untuk bisa menikmati experience berbelanja yang lebih menyenangkan dan menarik."

Baca juga: Garuda Tambah Penerbangan dari Seoul dan Bangkok Menuju Jakarta

Periode I untuk mengundi satu pemenang dari tiga mobil itu berlangsung pada Rabu (17/5). Untuk periode berikutnya, Pacific Place Mall akan kembali memberikan dua mobil lagi dan diundi setiap periode atau tiga bulan sekali.

Haidah utama berupa mobil listrik itu juga merupakan bentuk kesinambungan antara respons manajemen dan program peningkatan infrakstruktur kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah. Semua bertujuan mencapai target net zero emission 2060. (RO/Z-2)