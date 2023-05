Luhut Geram, ESDM: 50% Pendanaan JETP dari Pinjaman Komersial

KEMENTRIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan 50% pendanaan transisi energi dari Kemitraan Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP) berasal dari pinjaman komersial.

Program kemitraan Indonesia dengan negara maju telah diluncurkan pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Nilai pendanaan tersebut mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun (kurs Rp14.735).

"Per sekarang separuhnya itu (pinjaman) komersial karena datangnya dari aliasi perbankan yang US$10 miliar," kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta, Rabu (10/5).

Pendanaan JETP terdiri atas US$10 berasal dari Internasional Partner Group (IPG) yang merupakan perkumpulan negara maju seperti Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris, dan Uni Eropa. Lalu, US$10 miliar sisanya dari pendanaan swasta yang dikoordinatori Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Aliansi perbankan swasta itu terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.

Selain pinjaman komersial, pendanaan JETP juga berasal dari hibah, pinjaman konsesional, pinjaman dengan bentuk pendampingan teknis (technical assistance) dan lainnya. Dadan menambahkan tingkat bunga pinjaman pendanaan JETP tergantung dari setiap perbankan. Untuk menekan bunga pinjaman, akan ada kesepakatan melakukan kombinasi garansi.

"Bunganya nanti kita kombinasikan, misalnya dengan garansi, penjaminan risiko akan turun dan bunga bisa lebih baik," ucapnya.

Pemerintah berencana mengumumkan proyek dari pendanaan JETP yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP) pada 16 Agustus 2023. Proyek tersebut di antaranya pemensiunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, program peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan industri pendukung energi baru terbarukan (EBT).

Luhut Geram

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kesal dengan sikap pejabat Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, saat ia bertolak ke Negeri Paman Sam beberapa waktu lalu untuk menjelaskan rencana proyek JETP, Luhut belum juga mendapat kepastian kapan dana JETP cair.

"Waktu saya ke Washington (AS), lalu kita paparkan (program JETP) ke mereka. Saya terus bilang where is the money? (mana uangnya). Mereka cuma ao ao, ngomong doang," tukas Luhut di Jakarta, kemarin.

Menko Marves menegaskan pemerintah Indonesia enggan diatur semena-semena, terlebih jika diberikan bunga pinjaman dengan risiko tinggi.

"Kalau kamu (AS) kasih harga loan (pinjaman) bunga dengan harga komersial, lupakan saja. Kita bisa sendiri, kenapa kalian (AS) mengatur-ngatur. Kalau kalian tidak bisa kasih peringkat AAA, lupakan. Karena itu bakal mengganggu ekonomi kita," tutup Luhut. (Ins)