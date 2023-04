Dewi Hidayat Bawa LJ Hooker Icon BSD Raih Penghargaan di LJ Hooker Indonesia Award

LJ Hooker Icon BSD bersama principalnya, Dewi Hidayat, sukses menyabet sejumlah penghargaan di ajang Annual Award LJ Hooker Indonesia 2023 yang mengambil tema Dream Beyond The Sky.

Dewi bersama LJ Hooker Icon BSD bahkan menyandang predikat sebagai peraih penghargaan terbanyak dari grup pengembang dan konsultan properti asal Australia tersebut.

Dewi Hidayat diganjar penghargaan ‘Top Office by Number of Properties Sold’ dan ‘Top Excellent in Personal Branding". Sementara LJ Hooker Icon BSD meraih penghargaan Top Office by Number of Properties Sold dan Top Office in Promotions and Public Relation.

Dewi mengatakan penghargaan itu membuktikan kerja keras seluruh pihak dalam LJ Hooker Icon BSD. Ia menekankan semangat pantang menyerah pada timnya, sehingga meraih banyak kesuksesan.

"esan saya kepada kita semua, jika kamu merasa Lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa setiap usaha yang dilakukan akan membawa hasil terbaik. Jangan pernah menyerah pada setiap mimpi-mimpimu,” tuturnya.

LJ Hooker Annual Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada seluruh konsultan properti, dan seluruh kantor kemitraaan berprestasi yang secara konsisten mendapatkan pencapaian tertinggi di tiap tahunnya.

Tema “Dream Beyond the Sky” dalam Annual Award tahun ini bertujuan untuk menginspirasi para keluarga LJ Hooker untuk terus mengasah kemampuan diri, terus kreatif demi meraih mimpi dan mencapai kesuksesan. (RO/Z-5)