Gandeng Qatar Airways, Via.com Beri Penghargaan kepada 20 Mitra Bisnis

PADA Maret 2023 lalu, Via.com Indonesia meraih penghargaan sebagai Top Performing Agent tahun 2022—2023 dari Qatar Airways.

Selanjutnya, dengan berkolaborasi dengan Qatar Airways, Via.com Indonesia menggelar event Awarding Night & Gala Dinner di Jakarta, pada Senin (10/4).

Pada Awarding Nigth & Gala Dinner, Via.com memberi penghargaan dan apresiasi kepada 20 Top Contributor Via.com. Para kontributor terpilih menerima penghargaan atas prestasinya dalam transaksi yang tinggi untuk penerbangan Qatar Airways.

Baca juga: Kemenhub Minta Maskapai Terapkan Tarif Ekonomi yang Terjangkau



Direktur Via.com Indonesia Srinivas Murthy menyampaikan, “Event Awarding Night & Gala Dinner adalah bentuk penghargaan dan apresiasi bagi 20 Top Contributor Via.com Indonesia yang sudah memberikan kontribusi terbaik dalam penjualan penerbangan Qatar Airways."

"Ukuran pencapaian ini tentunya tidak lepas dari perhatian kami ke para Mitra Via.com agar dapat terus tumbuh berkembang dan meningkatkan transaksi," kata Srinivas Murthy dalam keterangan pers, Rabu (12/4).

"Semoga ke depan, Via.com Indonesia melalui para Mitra Via selalu bisa memberikan hasil dan berkontribusi lebih maju dan sukses dalam penjualan penerbangan Qatar Airways,” jelasnya.

Ajang Tatap Muka dan Apresiasi

Event bertajuk ‘Awarding the Best, Inspiring the Rest’ ini tak hanya ajang tatap muka langsung antara para pelaku bisnis dengan pihak Via.com Indonesia dan Qatar Airways Indonesia. Event ini sekaligus momen apresiasi bagi para mitra Via.com.

Baca juga: Dukung Mudik dan Libur Lebaran, airasia Super App Tawarkan Diskon



Dalam sambutannya, AVP Distribution Via.com Indonesia, Soumik Choudhury, mengatakan, "Ini merupakan pertama kalinya di Indonesia, sebuah perusahaan wholesaler terbesar di Indonesia bekerja sama dengan suatu maskapai terutama Qatar Airways untuk memberikan penghargaan kepada para mitra Via.com."

"Acara joint event ini sendiri diselenggarakan karena kami merasa bangga atas pencapaian para mitra yang luar biasa dalam transaksi penerbangan Qatar Airways ke para pelanggan mereka," jelasnya.

Baca juga: Antisipasi Mudik Lebaran, Pelita Air Luncurkan Tiga Rute Baru ke Sumatera



"Adapun mitra Via.com yang hadir saat ini berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, hingga yang terjauh dari Timor Leste,” kata Soumik Choudhury.

Industri Pariwisata dan Penerbangan Bangkit

Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, industri pariwisata dan penerbangan memang seolah mendapatkan angin segar. Hal ini pun turut dirasakan oleh lebih dari 23.000 mitra Via.com.

Di masa kebangkitan pariwisata sepanjang tahun 2022 tersebut, pencapaian membanggakan diperoleh Via.com Indonesia guna terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan para mitranya.

Baca juga: Dukung Mudik dan Libur Lebaran, airasia Super App Tawarkan Diskon

Sebanyak 95% permintaan masuk dari customer atau mitra ke Via.com (terutama melalui e-mail) berhasil tertangani.

Adanya metode pembayaran baru yang kian praktis. Proses top up manual yang makin cepat.

Via.com meluncurkan sistem keamanan OTP untuk meningkatkan keamanan akun para mitra Via dan meluncurkan produk baru yakni asuransi dan Bus.

Dan juga program bersua kembali dengan Mitra Via secara langsung dengan adanya 12 kali Gathering Grow with Via.com di kota-kota besar Pulau Jawa-Bali dan 28 Webinar bersama maskapai domestik & internasional (termasuk Qatar Airways).

Acara pun dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada 20 Top Contributor.

Dengan diiringi musik latar khas acara-acara penghargaan yang menggema, satu demi satu para mitra Via.com maju untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Direktur Via.com Indonesia Srinivas Murthy dan Country Manager Qatar Airways Indonesia Luciana Siwu.

Pilih Tiga Terbaik Top Contributor

Dari 20 Top Contributor tersebut, terpilihlah tiga terbaik untuk menerima plakat istimewa yang jatuh kepada PT Kamilah Berkat Guru, PT Permata Azzumar Wisata, dan PT Indah Tour.

“Alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan produk-produk Via.com, dan juga ticketing. Kami sangat berterima kasih bisa diundang ke sini ke acara Awarding Night 2023,” tutur Pak Muhammad Zulfan dari PT Kamilah Berkat Guru yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Baca juga: Bandara Ngurah Rai Buka Kembali Penerbangan Rute Doha-Bali



Selanjutnya merupakan sesi perkenalan dengan Tim Via.com Indonesia, karena ada beberapa Mitra Via.com yang berasal dari luar Pulau Jawa dan selama ini belum pernah mengenal secara langsung para sosok di balik perusahaan The Largest Travel Exchange in B2B ini.

Tak ketinggalan ini menjadi momen sharing juga di mana para mitra menceritakan pengalaman mereka yang unik dan menarik, seperti saat Tamu mereka menggunakan layanan Qatar Airways yang sangat memuaskan dan ternyata melebihi ekspektasi.

“Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berada di sini. Saya merasa bangga karena kebersamaan kita, Via.com selalu support kita. Selalu enjoy dan bersyukur karena bersama Via.com kita selalu sukses,” ucap Virgilio dari Luvi Travel, yang datang langsung dari Timor Leste. (RO/S-4)