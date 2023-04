CEO BRINS Fankar Usman Masuk Best 50 CEO in General Insurance The Iconomics

CHIEF Executive Officer (CEO) BRI Insurance Fankar Umran terpilih sebagai Indonesia Best 50 CEO 2023 in General Insurance Category “Employees’ Choice” oleh The Iconomics di LPP RRI Jakarta.

Menurut Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro, Indonesia Best CEO Awards 2023 ”Employees’ Choice” 4th Anniversary” hanya akan diberikan kepada satu CEO di kategori industri masing-masing.

Penilaian dilakukan melalui survei terhadap ribuan staf/karyawan berbagai industri dan kategori, dengan total responden mendekati 10.000 (kumulatif) pada awal Februari 2023. Penilaian dilakukan melalui kuesioner online dan tanpa melakukan kuota geografis maupun jenjang jabatan.

Baca juga : DPR Minta PLN Sosialisasikan Keamanan Listrik bagi Rumah Ditinggal Mudik

Hasil akhir penilaian didapatkan dari gabungan 4 parameter yakni Popularity, Competency, Crisis Leadership dan Personality.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada The Iconomics atas penghargaan yang telah diberikan, tentunya penghargaan ini tak lepas dari dedikasi Sobat BRI Insurance yang terus memberikan kinerja terbaiknya untuk perusahaan dan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah. Tentunya penghargaan ini juga menjadikan motivasi bagi saya untuk memimpin BRI Insurance lebih baik dan sustain di masa depan." ujar Fankar.

Baca juga : Berkah Ramadan, BRI Bagikan Dividen Rp34,89 Triliun Hari Ini

Sebagai pemimpin di BRI Insurance, Fankar memastikan perusahaan dapat mengkombinasikan keseimbangan antara social culture dan company culture.

Dengan demikian, komunikasi yang terbuka antara manajemen dan karyawan menjadi hal yang penting untuk mengurangi gap dan memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk berekspresi dan mengaktualisasikan talenta.

Ia juga menyampaikan, pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang baik dan produktif.

“Kita bangun atmosfer menjadi lebih nyaman, baik physical atmosfer maupun kondisi-kondisi lainnya termasuk karakteristik daripada pemimpin," katanya.

Dibawah kepemimpinan Fankar, BRI Insurance tak henti melakukan beberapa inovasi dan transformasi digital yang didukung dengan budaya perusahaan di sisi internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan BRI Insurance untuk menjadi mitra terpercaya dan andal untuk solusi perlindungan dengan memberikan pelayanan terbaiknya bagi seluruh nasabah. (RO/Z-5)