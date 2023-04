Safety Group Perluas Pasar Deko dengan Toko Offline Pertama

Distributor bahan konstruksi, Mr. Safety Group mulai mengembangkan pasar dengan memperkenalkan ‘Deko’ sebagai produk unggulan. Selain itu, perusahaan ini juga membuka official offline storenya ‘Jago Material’, yang pertama di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Direktur PT Bangun Bersama Persada (member of Mr. Safety Group) Hendrik Sutjiatmadja menyampaikan, sebagai perusahaan penyedia dan pelayanan terbaik di bidang konstruksi di Indonesia, Mr. Safety Group berusaha menawarkan one stop solution melalui keunggulan produk dan layanannya. Salah satunya menghadirkan rangkaian produk Deko di Indonesia.



“Kami ingin memperkenalkan produk Deko ke pangsa pasar yang lebih luas, kami membidik para pemilik bengkel otomotif, workshop furniture, dan home use (pemilik rumah). Sedangkan untuk segmen pasar corporate (B2B), kami berusaha mengenalkan produk ini ke sektor bisnis konstruksi seperti kontraktor, sub kontraktor hingga building management,” jelas Hendrik, Rabu (5/4).

Ia menjelaskan, produk Deko membidik pasar middle up. Dengan harga yang masih terjangkau, produk tersebut memperhatikan kualitas dan ketangguhan di level atas. Kisaran harga produk yang ditawarkan juga sangat terjangkau sehingga Mr. Safety Group optimis, produk-produk Deko bisa berkompetisi dengan produk ternama.

Di toko offline pertama ‘Jago Material’, yang baru saja dibuka, produk unggulan Deko bisa ditemui mulai dari mesin bor, power drill, mesin potong, mesin gerinda, mesin bobok, gergaji, mesin poles, mesin spray. Sedangkan hand tools terdiri dari obeng, martil, kunci shock, gergaji tangan, kampak, mata bor, mata gerinda, tang, dan lainnya.

“Kami fokus memilih jalur pemasaran online dan offline, membangun jaringan secara luas, merambah jangkauan bisnisnya ke wilayah Semarang dan Surabaya serta memperkuat distribusi reseller. Untuk bisa dikenal oleh masyarakat bahwa produk Deko berkualitas, kami membangun outlet toko di Kelapa Gading, Jakarta Utara bernama Jago Material,” ujar Hendrik.

Selain memasok ke sejumlah toko bangunan, produk-produk unggulan Deko juga dapat dengan mudah ditemukan di hampir semua marketplace Indonesia. Walau belum lama hadir produknya sangat diminati pasar. Apalagi Deko sudah diperkuat beberapa toko reseller di wilayah Surabaya dan Jakarta, pastinya pemasaran produk tersebut akan lebih mudah dilakukan.



“Kami terus akan mengembangkan reseller kami dan kami yakin hadirnya Deko diterima oleh pasar, target maka capaian penjualan produk Deko ini akan meningkat. Kami akan terus membangun hubungan dengan reseller kami dan berusaha memberi dukungan terbaik untuk reseller kami agar mereka puas dalam menjual produk Deko dengan prinsip saling menguntungkan ini tidak saling menjatuhkan,” urai Hendrik.



Tak hanya meningkatkan pejualan, tahun ini Mr. Safety Group juga menargetkan pertumbuhan jaringan pemasaran di beberapa wilayah seperti Jabodetabek, Semarang, Surabaya, dengan berfokus untuk membesarkan pasar di wilayah pulau Jawa. Namun tidak menutup kemungkinan untuk membidik pasar Bali, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.



Selain memperkuat jaringan distribusi, Mr. Safety Group juga melengkapi pelayanan purna jual yaitu service center. Untuk alat, diberikan garansi 1 tahun, sedangkan untuk baterai dan sparepart bergaransi 6 bulan, serta menerima perbaikan alat walaupun garansi telah habis.



“Untuk memperkuat dari sisi pelayanan, rencananya kami juga akan membuka service center di Surabaya. untuk meyakinkan masyarakat bahwa selain menawarkan kualitas, produk Deko juga memperhatikan after sales service,” tegas Hendrik.



Deko Mengedepankan Teknologi

Chief Marketing Officer Mr.Safety Ronald Duff menambahkan, produk Deko yang dipasarkan saat ini telah membenamkan teknologi yaitu penggunaan baterai dan brushless. Untuk teknologi brushsless, produk power tools tidak menghasikan percikan api, lebih kuat, dan tahan lama.

Untuk pengerjaan di area tertentu misalnya penggunanya jauh lebih safety. Konsumsi listrik yang dibutuhkan lebih kecil namun kekuatan yang dihasilkan lebih besar.



“Untuk produk tertentu yang sulit dijangkau menggunakan listrik, Deko juga melengkapi sejumlah produknya dengan tenaga baterai, berkapasitas yang tahan lama. Selanjutnya kami akan memperbanyak produk power tools menggunakan baterai,” ucap Ronald. (Z-10)