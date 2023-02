Produk Unggulan MOVI Raih Penghargaan di IPITEx Bangkok 2023

E-Cigarette Device AFLO dan E-Liquid Herbal Series yang merupakan produk unggulan MOVI menyabet medali emas dan dua special award di International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) – Thailand Inventor’s Day 2023 di Bangkok, 2-6 Februari 2023.

Dua special award itu ialah For Excellent Efforts Invention Exhibited dari Korea Invention Promotion Association (KIPA) dan For Outstanding Performance and Display Commenced by The Idea dari UAE (Uni Arab Emirates).

CEO MOVI, Tay Ferdinand, mengatakan, penghargaan tersebut membuktikan karya anak bangsa bisa berjaya di dunia internasional sekaligus memberikan kontribusi positif untuk mengurangi perokok dengan beralih ke produk alternatif rokok elektrik seperti AFLO.

Menurut Tay, ini merupakan penghargaan internasional pertama MOVI di awal 2023. Sebelumnya pada 2021 dan 2022, MOVI mendapatkan penghargaan di Indonesia dari LEPRID dan MURI.

"Hal ini yang membuat diri kami semakin terpacu untuk memberikan inovasi-inovasi terbaik di tingkat nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia dan internasional yang mengharumkan nama bangsa Indonesia," kata Tay dalam keterangan yang diterima, Jumat (10/2/2023).

Untuk diketahui, E-Device AFLO SRP (smoking replacement pod) di bawah naungan MOVI Group membawa teknologi E-Cigarette Device dan E-liquid Herbal Series menjadi sebuah alternatif medis dalam menghantarkan khasiat tanaman herbal Indonesia. Invensi ini disebut-sebut sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai negara.

“Bayangkan jika AFLO sebagai pod dengan E-liquid Herbal tanpa nikotin dapat membantu negara-negara terutama negara dengan pengguna vape yang banyak karena mereka dapat menggunakan vape untuk menjadi lebih sehat selain menjadi alternatif daripada rokok konvensional,” ujar salah seorang delegasi internasional.

Selain AFLO, teknologi serupa ditanamkan ke produk KUY yang menjadi salah satu opsi untuk pengguna rokok elektrik. KUY pod juga telah terbukti menjadi penghantar nikotin yang efektif dan terjual lebih dari 1 juta unit di Indonesia. Produk-produk MOVI yang menjadi market leader antara lain adalah AFLO, KUY, KOMODO, SKCUB, dan ISWTCH.

Sebagai informasi, IPITEx dihadiri oleh 24 negara dengan total 470 invensi. Indonesia melalui organisasi INNOPA (Indonesian Invention and Innovation Promotion Association) telah berhasil menyabet 16 medali emas dan total 75 medali kombinasi perak dan perunggu. (RO/A-3)