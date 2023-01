KasPro Kolaborasi dengan Nucash App Garap Ekosistem Digital Komunitas NU

PT Solusi Pasti Indonesia atau yang lebih dikenal dengan KasPro, masih terus fokus mendorong terciptanya Cashless Society di Indonesia.

Inovasi dan langkah-langkah strategis terus KasPro jalankan untuk percepatan realisasi hal ini dan menciptakan ekosistem inklusi keuangan yang berkelanjutan. Kehadiran KasPro dalam Nucash App sejalan dengan visi dan misi KasPro dalam melakukan perluasan digitalisasi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari ekosistem ekonomi yang dimiliki.

KasPro yang merupakan penyedia layanan uang elektronik dan memiliki lisensi dari Bank Indonesia (BI), telah menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra guna menjangkau lebih banyak lagi konsumen hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Nucash App dalam hal ini adalah platform digital yang didirikan oleh anak-anak muda NU yang ingin meningkatkan ekosistem digital.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Nucash App memilih berkolaborasi dengan KasPro untuk menghadirkan fitur-fitur KasPro pada Nucash App, yaitu platform digital yang menyediakan berbagai manfaat bagi komunitas NU dan warga Nahdliyin pada umumnya. Diantaranya berupa fitur-fitur unik khas Nahdliyin, yaitu fitur donasi ke pondok pesantren dan masjid, serta Koin NU. Komunitas NU dan para alumni pondok pesantren dapat berdonasi langsung ke berbagai pondok pesantren dan masjid yang telah terdaftar di Nucash App.

“Besarnya ekosistem komunitas NU dan warga Nahdliyin menjadi jangkauan baru bagi KasPro dalam mewujudkan Cashless Society di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kolaborasi ini akan melibatkan sejumlah ekosistem yang cukup luas diantaranya datang dari sektor pendidikan, dakwah, sosial, budaya dan ekonomi. Kami optimis bahwa kerjasama ini akan membuka banyak layanan digital keuangan terbaru yang

dapat menunjang kebutuhan harian masyarakat kedepannya,” ungkap Rully Hariwinata, Chief Marketing Officer KasPro.

Rully menjelaskan bahwa fitur-fitur KasPro dalam Nucash App diharapkan dapat mendigitalisasikan seluruh operasional dari ekosistem yang dimiliki oleh komunitas NU. Fitur KasPro dalam Nucash App sendiri akan segera dapat dinikmati dalam waktu dekat dengan menghadirkan sejumlah fitur keuangan yang biasa diakses oleh masyarakat luas. Fitur-fitur tersebut antara lain seperti Top Up saldo (Modern Channel, Bank), Transfer saldo (P2P, Bank), Tarik Tunai (Modern Channel), QRIS Payment, dan Bayar & Beli PPOB. Selain itu tidak ketinggalan fitur khas Nahdliyin seperti Donasi Pesantren dan Masjid (via Wallet/ QRIS), Koin NU/ Kotak Infaq Online (via Wallet/ QRIS), dan Recurring Payment (Donasi Rutin) yang dapat autodebet perminggu/ perbulan.

Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali), CEO Nucash App mengatakan, “Melalui Nucash App ini, kami berharap dapat memberikan kemudahan yang lebih dalam bertransaksi secara digital untuk ekosistem komunitas NU dan warga Nahdliyin kedepannya. Dengan kapasitas ekosistem yang cukup besar, kami optimis dapat mendukung rencana pemerintah memperluas digitalisasi keuangan hingga lapisan masyarakat di rural area.”

Lebih jauh Savic Ali mengatakan sangat mengapresiasi dukungan KasPro yang ikut menghadirkan layanan keuangannya untuk Nucash App dan mengharapkan tidak berhenti melakukan inovasi agar bisa menjawab kebutuhan komunitas NU kedepannya.

Sebagai salah satu perusahaan afiliasi dari Digiasia Bios, KasPro juga masih terus menghadirkan lebih banyak edukasi demi memperluas literasi keuangan melalui teknologi digital yang dimiliki.

“Oleh karenanya, kemitraan dengan NUCash App sangat kami apresiasi. Hal ini akan menjadi langkah baru bagi kami untuk memperluas inklusi finansial dan digitalisasi dimana KasPro dan komunitas NU dapat saling memanfaatkan dan bertukar ekosistem untuk membantu lebih banyak lagi masyarakat melalui teknologi ini,” tutup Rully. (RO/E-1)