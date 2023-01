Niagahoster dan KiriminAja Dorong UMKM Jelajahi Potensi Digital Baru

MEMASUKI tahun 2023 dengan segala tantangan baru, seharusnya tidak menghalangi para pebisnis untuk mengembangkan usahanya ke pasar yang lebih luas.

Pasalnya proses digitalisasi bisnis dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang meningkat luar biasa di era digital, terutama karena dipicu oleh pandemi Covid-19, akan masih terus berlanjut di tahun 2023.

Dengan semakin maraknya bisnis online di era digital saat ini, banyak pemilik bisnis mengambil kesempatan dengan menjual produk yang banyak dicari atau sedang tren di kalangan konsumen.

Namun belum sempat brand mereka terbangun dengan baik, tren sudah kembali berubah sehingga mereka harus mengubah strategi dengan menjual produk lain.

Belum lagi, semakin ketatnya persaingan di marketplace membuat para pemilik bisnis terpaksa harus mengambil untung minim untuk memenangkan perang harga dan menarik perhatian konsumen untuk produk yang mirip bahkan sama persis.

Memahami hal tersebut dan tantangan besar harus dihadapi pebisnis di tahun 2023, serta digerakkan dengan visi dan misi yang sejalan.

Perusahaan penyedia layanan web hosting, Niagahoster, berkolaborasi dengan platform agregator logistik, KiriminAja, mengajak para pebisnis untuk menjelajahi potensi baru demi bisnis yang lebih maju.

Kolaborasi antara Niagahoster dan KiriminAja yang sudah terbukti menyediakan layanan terbaik bagi para penggunanya.

Layanan tentunya menghasilkan integrasi layanan yang unggul dan siap untuk membantu pebisnis memaksimalkan potensi internet dan menjangkau lebih banyak pelanggan.

“Niagahoster dan KiriminAja memiliki visi yang sama, yaitu untuk membantu para pebisnis dan UMKM untuk bisa terus bertahan dan tidak hanya sebentar lalu hilang," ujar Ayunda Zikrina, Head of Brand and Communication Team Niagahoster dalam kesempatan Media Meet Up, Selasa (10/1).

"Untuk itu, kami mengintegrasikan antara layanan hosting dan domain dari Niagahoster dengan agregasi layanan pengiriman dari KiriminAja,” jelas Ayunda.

Dalam kesempatan yang sama, Manager Brand Communication KiriminAja, Yusuf Habibi, mengatakan,“Kesempatan untuk para pebisnis marketplace keluar dari zona nyaman memiliki landing page dan website sendiri serta pengelolaan pengiriman praktis menggunakan berbagai macam ekspedisi pilihan ongkir murah serta layanan unggulan Cash on delivery (COD).

"Dengan produk kolaborasi ini harapannya pebisnis semakin aware dan dapat berkembang bersama,” katanya.

Dengan hanya mulai dari Rp 46.663 per bulan, pemilik bisnis sudah bisa memiliki website toko online atau landing page toko yang selalu online 24 jam dan muncul di halaman utama Google, notifikasi dan komunikasi,

Selain itu, dilengkapi pilihan jasa pengiriman oleh KiriminAja meliputi JNE, ID Express, Sicepat, dan lainnya, dengan ongkir murah serta layanan COD.

Tidak hanya berupa produk website yang terintegrasi dengan layanan pengiriman, dalam kolaborasi ini, Niagahoster dan KiriminAja, juga akan hadir secara langsung bagi pebisnis dengan event offline di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan demikian, pemilik bisnis yang ada di banyak daerah di Indonesia pun memiliki akses yang sama dalam hal pengetahuan dan teknologi.

“Memiliki website lengkap dengan layanan pengiriman bukanlah sebuah akhir dari perjuangan pemilik bisnis, melainkan sebuah awal,” ujar Ayunda.

Niagahoster dan KiriminAja pun akan hadir dengan event offline berupa roadshow yang memberikan edukasi dan sharing session bagi para pebisnis yang membutuhkan pengetahuan dan pendampingan lebih lanjut.

Event offline kolaborasi Niagahoster dan KiriminAja #JelajahiPotensiBaru akan dilaksanakan mulai 31 Januari 2023 di Semarang dan berlanjut di berbagai kota lain sepanjang tahun. Antara lain Malang, Solo, dan Jakarta.

Kemudian akan dilanjutkan dengan program edukasi berupa kelas intensif yang menyediakan materi beserta mentor yang ahli di bidangnya.

Dari mulai branding, ads, media sosial, atau topik lain yang dibutuhkan oleh pebisnis akan dihadirkan oleh Niagahoster dan KiriminAja dalam program edukasi tersebut.

Niagahoster dan KiriminAja yang sudah sering berhubungan langsung dengan para pebisnis pun merasa memiliki tanggung jawab untuk mengambil peran dan turut hadir membantu pemilik bisnis dalam mengembangkan potensi mereka.

