Risland Indonesia Sabet Tiga Penghargaan PropertyGuru

Ajang penghargaan tahunan PropertyGuru ke-8 kembali dilangsungkan akhir pekan lalu. Sejumlah perusahaan, arsitek, dan desainer yang berada di balik sejumlah proyek properti terbaik di Indonesia menerima penghargaan di 53 kategori. Sky House BSD+ dan Sky House Alam Sutra+ menjadi salah satu pihak dengan memenangkan tiga kategori penghargaan tersebut.

“Selamat kepada para penerima penghargaan PropertyGuru Indonesia Property Awards 2022, yang dengan kepandaian, kreativitas, ketekunan, dan kegigihannya membantu mewujudkan proyek-proyek properti terbaik ini. Perumahan, kawasan terpadu, proyek kawasan industri, pusat logistik, perkantoran, hotel, dan proyek retail, Anda-lah yang menjadikan sektor properti Indonesia menjadi seperti sekarang ini sebagai penggerak roda ekonomi yang hebat di Asia Tenggara,” ungkap CEO dan managing director PropertyGuru Group Hari V. Krishnan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Salah satu pengembang yang sukses menorehkan prestasi di ajang tingkat nasional ini adalah Risland Indonesia di kategori Best Condo Landscape Architectural Design, Best Completed Condo Development untuk Apartemen Sky House BSD+, dan Best Mid-End Condo Development (Greater Jakarta) untuk Apartemen Sky House Alam Sutera+.

Pengumuman atas penghargaan ini disampaikan secara langsung pada Jumat (11/11) di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Aries Wijaya selaku kepala pemasaran dari Risland Indonesia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada PropertyGuru yang telah memberikan penghargaan ini. "Ketiga penghargaan itu menjadi bukti atas prestasi Risland Indonesia sebagai pengembang yang patut diacungi jempol di Indonesia,” ungkap Aries.

Ia juga menyebutkan berdasarkan kualitas konstruksi dan desain, di bawah naungan Risland Indonesia, Apartemen Sky House BSD+ dan Alam Sutera+ terbukti mampu bersaing dengan pengembang nasional dan internasional, serta terus maju untuk meningkatkan pelayanan dan kualitasnya demi pembangunan Indonesia terutama dalam bidang real estat.

Sebagaimana diketahui saat ini Apartemen Sky House BSD+ telah melakukan groundbreaking fase ketiga (Tower Kensington) pada September 2022 lalu dan serah terima fase kedua telah mulai dilakukan secara bertahap pada akhir tahun 2022 ini. Sedangkan, Apartemen Sky House Alam Sutera+ akan memulai serah terima secara bertahap pada kuartal pertama Tahun 2023. (OL-12)