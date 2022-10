The Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) Kembali Hadir Tahun Ini

ASOSIASI Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI) sebagai penyelenggaraan pameran merujuk hasil Rakernas pada 15 Maret 2022 di Jakarta bersama seluruh BPD (Badan Pengurus Daerah) dan BPC (Badan Pengurus Cabang) ASEPHI se-Indonesia sepakat bahwa mulai tahun 2022 Inacraft hadir dua kali setahun yaitu bulan April dan Oktober.

Untuk pertama kali pameran bulan Oktober 2022 bertajuk Inacraft on October. Inacraft on October merupakan seri dari pameran Inacraft , menampilkan konsep pameran baru yang lebih kekinian dengan ambience look & feel yang berbeda.

Selain itu, showcase produk yang sudah terkurasi melalui proses seleksi yang baik untuk menambah eksistensi dan menjadikan pameran Incraft sebagai salah satu pameran terpopuler dan terlengkap di Indonesia.

Pameran yang didaulat sebagai salah satu pameran produk kerajinan tangan terbesar di Asia Tenggara untuk bulan Oktober ini akan digelar pada 26-30 Oktober 2022 di Main Lobby, Plenary & Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC) dan tahun selanjutnya direncanakan seluruh hall JCC.

Masih dengan tema utama “From Smart Village to Global Market”, Inacraft On October dibuka pada 26 Oktober 2022 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Inacraft On October menampilkan produk-produk kerajinan lokal unggulan kreatif karya anak bangsa dengan tagline “The Localpreneurs’ Market Station”.

Pameran Inacraft On October akan diselenggarakan secara hybrid (online dan offline) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan serta berintegrasi dengan platform yang dinamis, interaktif, dan inovatif.

Platform tersebut di antaranya pameran Virtual Inacraft, Inacraft Marketplace, dan Inacraft x Tokopedia.

Sebagai penyelenggara, ASEPHI juga menyediakan Aplikasi Inacraft, sebuah startup marketplace yang dapat diunduh melalui IOS dan Android.

Keistimewaan pada pelaksanaan Inacraft On October adalah dengan menghadirkan young craft products & emerging artisans serta young entrepreneur dengan produk kekinian yang dapat memberikan nuansa baru bagi para Inacraft enthusiast untuk selalu up-to-date dengan brand Inacraft yang sesuai dengan tren masyarakat saat ini.

Dalam rangkaian acara Inacraft On October ini juga diselenggarakan Makeup Challenge dan Traditional Dance Competition untuk Pelajar.

Pada pameran ini juga terdapat beberapa program menarik lainnya sebagai Insight Program di antaranya Craftalks, Craft Workshop, Trunk Show, Inacraft Appreciation Night, dan performance art serta difasilitasi areal khusus stand kuliner dan packaging food bertajuk Talam Inacraft.

Khusus untuk pameran pada bulan Oktober ini sesuai dengan ketersediaan lahan pameran akan diikuti 370 peserta yang terdiri dari 90% diisi peserta individu anggota ASEPHI dan 10% peserta UMKM binaan dinas/Kementerian/BUMN, serta merchant stores untuk masing-masing kegiatan online.

Inacraft On October mengingat situasi global belum sepenuhnya kondusif fokus pada transaksi pasar dalam negeri menargetkan 50.000 pengunjung dengan target transaksi sebesar Rp 65 miliar untuk pameran utama dan 100 juta rupiah untuk pameran virtual dan INACRAFT marketplace.

Pamaran ini didukung secara digital oleh Online Partner Doku, Tokopedia & Online Support Silversea Media.

Seperti pada setiap penyelenggaraanya, pameran yang diprakarsai ASEPHI bekerja sama dengan PT. Mediatama Binakreasi ini bertujuan untuk memfasilitasi produk lokal agar dapat berkompetisi dengan produk internasional.

Pada pameran kali ini lebih mengutamakan produk kerajinan kreatif dari perajin muda, youth & artisan, untuk mempromosikan produknya dan meningkatkan peluang bisnis. Berbagai produk kreatif yang hadir

terbagi dalam 11 kategori kerajinan yang diminati seperti Batik, Traditional Textile Moslem Fashion, Tenun, Songket, Embroidery, Home Decoration, Jewelry, Accessories, Households, Decorative Items, Travel Goods, Gifts dan Miscellaneous Crafts dari karya anak bangsa seluruh Indonesia.

Guna mendukung bangkitnya perekonomian nasional, tiket masuk pameran Inacraft On October gratis (Free Ticket) akan dibagi menjadi tiga sesi waktu kunjungan bagi pengunjung yang sudah melakukan registrasi secara online sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE untuk tracing dan pembatasan pengunjung.

Didukung dengan penggunaan masker, penerapan physical distancing, dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang diberlakukan oleh seluruh stakeholder seperti panitia, peserta, dan pengunjung pameran. (RO/OL-09)