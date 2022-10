IHSG Melemah Jelang Pengumuman hasil RDG Bank Indonesia

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi terkoreksi jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.

IHSG dibuka melemah 12,83 poin atau 0,19 persen ke posisi 6.847,58. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 2,61 poin atau 0,27 persen ke posisi 971,46.

"IHSG kami perkirakan akan bergerak melemah seiring sentimen global dan regional, walau pergerakan mungkin akan tergantung dari keputusan suku bunga dari Bank Indonesia sore nanti," tulis Tim Riset Samuel Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Investor akan memonitor pengumuman suku bunga sore ini. Sebelumnya RDG BI pada 21-22 September 2022 lalu memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan alias BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DDR) sebesar 50 bps dari 3,75 persen menjadi 4,25 persen.

Bank sentral juga meningkatkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing sebesar 50 bps dari tiga persen menjadi 3,5 persen dan 4,5 persen menjadi lima persen.

Sementara itu bursa saham AS semalam ditutup melemah. Pasar mendapat tekanan dari lonjakan imbal hasil atau yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang mencapai 4,136 persen, tertinggi sejak Juli 2008, yang mengindikasikan bahwa masih ada ketakutan di pasar terkait resesi.

Kemarin, saham Tesla melemah 4,5 persen setelah emiten teknologi tersebut merilis laporan keuangan kuartal III 2022, yang menunjukkan angka pendapatan kuartalan di bawah perkiraan pasar.

Nasdaq futures terpantau agak turun (0,49 persen), DJIA futures cenderung stagnan (0,04 persen), dan S&P500 futures turun tipis (0,26 persen).

Dari pasar komoditas, harga minyak Brent naik 2,6 persen menjadi 92 dolar AS per barel, begitu juga harga minyak sawit mentah atau CPO (+2.7% ke RM 4,118/ton). Sedangkan harga batu bara turun 1,1 persen menjadi 389 dolar AS per ton, emas terkoreksi 1,4 persen, dan nikel menguat 0,8 persen.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain Indeks Nikkei melemah 331,41 atau 1,22 persen ke 26.925,97, indeks Hang Seng turun 430,06 atau 2,6 persen ke 16.081,22, Indeks Shanghai terkoreksi 23,11 poin atau 0,76 persen ke 3.021,27, dan Indeks Straits Times melemah 7,5 poin atau 0,25 persen ke 3.015,3. (Ant/OL-13)

