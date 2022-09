Rupiah Menguat Tipis setelah Pelonggaran Kuantitatif Bank Sentral Inggris

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis (29/9) sore menguat tipis menyusul pelonggaran kuantitatif (Quantitative Easing/QE) yang dilakukan Bank Sentral Inggris, Bank of England (BoE). Rupiah ditutup menguat empat poin atau 0,03% ke posisi 15.263 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 15.267 per dolar AS.

"Penguatan rupiah didorong oleh pelemahan dolar AS. Index Dolar AS melemah menyusul pengumuman kebijakan Bank of England yang melakukan quantitative easing dengan membeli bond untuk menstabilkan kondisi pasar obligasi Inggris yang anjlok menyusul serangkaian kebijakan ekonomi global," kata analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Revandra Aritamasaat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut Revandra, kebijakan QE disebut berlangsung untuk jangka pendek, tetapi hasil dari kebijakan itu memberikan sentimen positif bagi pasar saham dan pasar obligasi. "Dengan demikian ini memberi tekanan bagi Index Dolar AS," ujar Revandra.

Sebelumnya pada Rabu (28/3) rupiah anjlok tertekan agresivitas kebijakan moneter bank sentral AS, Federal Reserve (Fed). Rupiah ditutup melemah 143 poin atau 0,94% ke posisi 15.267 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 15.124 per dolar AS.

Pasar keuangan yang gelisah mendorong dolar AS ke puncak baru dalam dua dekade terakhir karena penaikan suku bunga global memicu kekhawatiran resesi. Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan dolar terhadap enam mata uang utama lain, naik sekitar 0,5% mencapai tertinggi baru 114,7 di perdagangan Asia.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi 15.228 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran 15.213 per dolar AS hingga 15.280 per dolar AS. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis melemah ke posisi 15.247 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya 15.243 per dolar AS. (Ant/OL-14)