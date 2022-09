Anson Company Lanjutkan Kerja Sama dengan Perusahaan Jepang Mayekawa

PT Anson Esindo Lestari dan PT. Anson Trading Indonesia (Anson Company), Jumat (23/9). menandatangani kerja sama dengan PT Mayekawa Indonesia untuk melangsungkan penjualan 29 unit kompresor pendingin industri dan dua miliar suku cadang pendukungnya.

Penandatanganan ini dilakukan bertepatan dengan acara “The Largest Refrigeration & Energy Efficient Technology Exhibition Indonesia” yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta.

Kerja sama ini untuk mendukung rencana Anson Company menjadi perusahaan terinovatif dan berkembang di Indonesia dalam bidang cold chain industries.

Pada sesi terpisah, Anson Company juga menandatangani nota kesepakatan dengan Mayekawa Mfg., Co., Ltd. (Mayekawa Jepang) untuk bersama-sama membangun customized ice plant berkualitas tinggi dan membawa kultur produk higienis dan berkualitas tinggi dari Jepang bagi konsumen di Indonesia sesuai dengan standarisasi tertinggi yang ada.

Berdasarkan Allied Market Research, pasar rantai pendingin Indonesia bernilai USD4,97 miliar pada 2021, dengan proyeksi pertumbuhan mencapai USD12,59 miliar.

Pasar rantai pendingin di Indonesia ini terdiri dari layanan pendingin, termasuk solusi penyimpanan hingga transportasi berpendingin.

Pertumbuhan industri rantai pendingin Indonesia dipengaruhi oleh permintaan e-commerce khususnya belanja kebutuhan sehari-hari secara online.

Gross market value industri e-commerce Indonesia di 2020 bernilai USD30 miliar dan diprediksi menjadi USD83 miliar di 2025.

Konsumen juga mau membayar lebih tinggi untuk mendapat kenyamanan berbelanja atau mendapatkan produk yang lebih baik, ini salah satu faktor yang diprediksi mampu meningkatkan permintaan rantai dingin untuk belanja online kebutuhan sehari-hari.

Dennis Rendiwinata, CEO Anson Company, mengatakan, “Penandatangan kerja sama Anson Company dengan Mayekawa lebih dari kerja sama strategis, namun juga perayaan kerja sama yang telah terjalin selama 49 tahun lamanya."

"Kami optimistis kerja sama hari ini akan memperluas pasar dan bisnis rantai pendingin Anson Company, serta menjadikan kami sebagai salah satu perusahaan inovatif terdepan dalam industri rantai pendingin di Indonesia,” jelas Dennis.

Kerja sama Anson Company dan Mayekawa telah terjalin sejak 1973 dalam memajukan usaha rantai pendingin bagi para pelaku industri makanan di Indonesia melalui beragam inovasi.

Anson Company dan Mayekawa menjalin kerja sama yang mengedepankan diversifikasi produk ke pasar, untuk dapat membantu lebih banyak orang mengakses produk yang lebih higienis dan kualitas produk rantai pendingin yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Yuki Okishio, Presiden Direktur PT Mayekawa Indonesia, mengatakan, “Kami berharap kerja sama dengan Anson Company akan senantiasa membantu PT Mayekawa Indonesia dalam mengembangkan produk berkualitas dan memberikan nilai lebih bagi para pelanggan dan mitra di Indonesia dalam jangka panjang.”

Kerja sama Anson Company dan Mayekawa ini telah memecahkan rekor pembelian produk dan akan berlangsung hingga Desember 2024.

Dalam kerja sama ini, Mayekawa akan menyediakan 29 unit kompresor pendingin industri dan suku cadang kompresor senilai dua miliar.

Kosuke Yamamoto, ASEAN Regional General Manager, President Director of Mayekawa Thailand and President of Mayekawa Philippines, mengungkapkan hal senada dengan Yuki.

Kosuke Yamamoto mengatakan dkerja sama yang telah terjalin dengan baik dengan Anson Company di Indonesia ini diharapkan dapat mendukung bisnis perusahaan dalam jangka panjang melalui ragam inovasi, berupa produk berkualitas yang dikembangkan dengan nilai lebih bagi para pelanggan dan mitra di kawasan regional.

Kerja sama Anson dan Mayekawa Japan akan menyediakan customized ice plant pertama di Indonesia dengan standarisasi tertinggi yang akan memberikan produk terbaik dan terinovatif di pasaran (RO/OL-09)