Milenial Cenderung Pilih Apartemen, Lokasi Strategis Jadi Pertimbangan Utama

APARTEMEN menjadi hunian idaman bagi para milenial, sebab apartemen memiliki lokasi strategis dibandingkan dengan rumah tapak. Tidak hanya memiliki lokasi yang strategis, apartemen juga memiliki fasilitas yang lengkap.

Tak heran banyak para milenial lebih nyaman tinggal di apartemen, salah satu apartemen yang memiliki lokasi strategis yaitu Anwa Residence Apartemen at Bintaro. Berada di kawasan Bintaro, yang merupakan kawasan mandiri dengan akses tol Pondok Aren.

Selain tol Pondok Aren, Anwa Residence Apartemen juga dekat dengan Stasiun Jurang Mangu, di mana para milenial hanya berjalan 5 menit menuju stasiun dan 7 menit menuju Mall Bintaro XChange. Ini menjadi hunian ideal bagi para milenial, yang memang bekerja di tengah Ibu Kota Jakarta.

“Berdasarkan hasil survei BPS (Badan Pusat Statistik) mengatakan bahwa generasi milenial lebih memilih apartemen dibandingkan dengan rumah tapak, sebab generasi tersebut lebih merasa nyaman, aman dan juga adanya jalur transit oriented development (OTD) yang terintegrasi dengan baik,” ucap Kelly Maria Emmanuella Andwa, Direktur PT. Hocky Anwa Lestari dalam keterangannya.

Anwa Residence Apartemen at Bintaro, terletak di Selatan Jakarta yang tidak jauh dari Pusat Ibu Kota. Sehingga menjadi pilihan tepat bagi para milenial, untuk memudahkan para milenial untuk mendapatkan hunian idaman Anwa Residence Apartemen memiliki program promosi terbaru pada September ini yaitu “Triple Deals Anwa Residence”.

“Promo terbaru kami di bulan September ini yaitu Triple Deals, di mana para milenial bisa mendapatkan promo Subsidi DP + Akad up to 15%, Free Furnished up to 50 jutaan, Promo Diskon hingga puluhan juta rupiah. Dan, cicilan mulai dari 5 jutaan,” tambah Kelly.

Bagi para milenial yang memang ingin memiliki hunian idaman yang nyaman, aman dengan konsep modern dynamic living jangan ragu untuk datang dan kunjungi show unit Anwa Residence Apartemen at Bintaro di Jalan. Cendrawasih Raya no. 25 Bintaro.

Tidak hanya hadir dengan promo menarik di September ini, Anwa Residence Apartemen at Bintaro pun menjadi investasi terbaik di masa depan. Sebab, apartemen menjadi investasi properti dengan capital gain dengan jangka panjang. (RO/OL-7)