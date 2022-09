Digital Aplikasi Solusi Terbukti Terapkan Tata Kelola, Risiko, Kepatuhan

PT Digital Aplikasi Solusi terbukti menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam penerapan GRC (governance, risk and compliance). Ini dilakukan untuk mencapai kinerja bisnis terbaik perusahaan secara berkelanjutan yang didasari oleh tata kelola yang baik.

Atas upaya itu, perusahaan yang dikenal juga sebagai Digiserve by Telkom Indonesia meraih dua penghargaan prestisius dalam ajang Top GRC Awards 2022 yang mengusung tema GRC Empowerment in Digital Era and Its Support to G20 Indonesia Presidency. Penghargaan yang diraih oleh Digiserve pada tahun ini yaitu Top GRC 2022 #4 Stars atau meraih bintang empat dengan kategori penilaian sangat baik untuk perusahaan. Selain itu Digiserve meraih The Most Committed GRC Leader 2022 untuk Ahmad Hartono, Presiden Direktur Digiserve by Telkom Indonesia.

"Kami sangat bersyukur Digiserve sukses meraih dua penghargaan di ajang Top GRC Awards 2022. Ini merupakan prestasi yang membanggakan. Terima kasih kepada seluruh Digi-Troops yang betul-betul telah menjaga aspek governance, risk, dan compliance di perusahaan. Teruslah semangat agar kita bisa maju bersama," kata Ahmad Hartono dalam keterangan tertulis, Senin (12/9).

Keberhasilan Digiserve tersebut ditentukan oleh proses wawancara penjurian yang melibatkan 1.000 perusahaan di Indonesia, terdiri dari BUMN, BUMD, perusahaan di pasar modal, perusahaan swasta nasional, dan multinasional. Ada tiga aspek yang menjadi prioritas penilaian, yakni penerapan sistem, infrastruktur, dan implementasi tata kelola perusahaan; manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan di perseroan. Proses penilaian berlangsung sejak 25 April-14 Agustus 2022.

Ketiga aspek itu dijalankan oleh manajemen Digiserve, terutama sejak PT Telkom Indonesia (persero) mengakuisisi kepemilikan Telstra melalui TelkomMetra pada 2021. Digiserve semakin didukung dalam mengembangkan pelayanan terbaik dengan keyakinan untuk memperkuat bisnis pelanggan dalam mencapai hasil yang lebih baik.

Sejak menjadi bagian dari BUMN, manajemen langsung mengadopsi Akhlak sebagai budaya perusahaan. Nilai-nilai positif yang ada di Digiserve, sebagai budaya yang lama, Hartono menjadikannya sebagai pegangan perilaku yang diadopsi untuk memperkuat budaya perusahaan tersebut. Tak hanya itu, manajemen perusahaan menerapkan good corporate governance yang merupakan tolok ukur kepatuhan perusahaan BUMN.

Saat ini sumber daya yang dimiliki Digiserve sebanyak 150 talenta dengan 220 sertifikat bertaraf internasional. Artinya, ada talenta yang memiliki lebih dari 1 sertifikat internasional, multitasking, dan dapat mengelola pekerjaan dengan fungsi berbeda. Kemudian ada lebih dari 200 pelanggan dan 400 proyek dengan lebih dari 12.000 sites managed. Digiserve juga meraih ISO 20000 untuk manajemen sistem IT dan ISO 27001 untuk sistem menajamen keamanan data.

Sebagaimana diketahui, TOP GRC Awards merupakan ajang tahunan penilaian dan pemberian penghargaan GRC tertinggi di Indonesia. Ketua Dewan Juri Top GRC Awards 2022 Antonius Alijoyo memaparkan bahwa kegiatan ini memiliki arti penting untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia agar kinerja bisnisnya dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Hal ini didasari pada penerapan prinsip-prinsip good governance, risk management, dan compliance management yang efektif dan terintegrasi. "Dengan semakin efektif implementasi GRC, kinerja bisnis perusahaan-perusahaan di Indonesia, akan tetap aman dan tumbuh dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat dan investor, baik dari dalam dan luar negeri, akan tetap terjaga bahkan makin meningkat," kata Antonius. (OL-14)