IOH Menangkan Operator of the Year di Ajang Seluar Award 2022

INDOSAT Ooredoo Hutchison (IOH) memenangkan penghargaan Operator of The Year dan memperoleh lima penghargaan lainnya di ajang Selular Award 2022, yang diselenggarakan oleh Selular Media Network (SMN) di Meryln Park Hotel Jakarta.

Pada acara penghargaan itu, IOH sukses membawa pulang tiga penghargaan di kategori operator, yakni sebagai Operator of The Year, Most Affordable Data Package, dan Best Digital Talent Development melalui program beasiswa belajar coding, IDCamp (Indosat Ooredoo Hutchison Digital Camp).

President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan, “Kami merasa rendah hati dan terhormat diakui Selular Media Network sebagai Operator of The Year. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen Indosat Ooredoo Hutchison dalam memberikan pengalaman digital terbaik kepada para pelanggan. Kami juga senang inisiatif kami untuk memajukan talenta digital di Indonesia lewat IDCamp, mendapatkan apresiasi. Penghargaan tersebut akan menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk terus memberikan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan, dan memberdayakan masyarakat Indonesia.”

Selain itu, Indosat Ooredoo Hutchison juga memenangkan tiga penghargaan lain untuk kategori Special Award berupa penghargaan Excellence in Performance dan Lifetime Achievement yang diraih Director and Chief Regulatory Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah.

Selain itu, SVP Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang, juga memperoleh penghargaan Excellence in Media.

Ajang Selular Award 2022 memberikan penghargaan bagi pelaku industri telekomunikasi dan teknologi serta terdapat ratusan yang menjadi nominasi.

Para penerima trofi Selular Award 2022 adalah mereka yang berkontribusi besar untuk pembangunan di Indonesia, khususnya bidang telekomunikasi dan teknologi. (RO/OL-1)