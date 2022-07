IIF Raih Empat Penghargaan di Ajang The Asset Triple A Sustainable Insfrastructure Awards 2022

INDONESIA Infrastructure Finance (IIF) menyabet empat penghargaan sekaligus untuk kategori model bisnis dan transaksi-transaksi yang dilakukan sepanjang 2021 yaitu Project Finance House of the Year, Digital Infrastructure Deal of the Year, Transport Deal of the Year, dan Water Deal of the Year di ajang The Asset Triple A Sustainable Infrastructure Awards 2022, yang diselenggarakan Asset Publishing and Research Ltd, sebuah perusahaan multimedia yang berbasis di Hong Kong yang menghubungkan akses ke para pelaku bisnis keuangan terkemuka.

Malam penganugerahan dilakukan di hotel Four Seasons Singapura pada 7 Juli 2022 dan perwakilan IIF yang hadir adalah Presiden Direktur Reynaldi Hermansjah, Direktur Investasi Idhan Harahap, dan Direktur Investasi Bayu Wirawan.

Penghargaan Digital Infrastructure Deal of the Year diberikan atas pembiayaan proyek data center pertama IIF yang berlokasi di Jababeka dengan mengusung konsep green building.

Sementara penghargaan kategori Transportation Deal of the Year merupakan pembiayaan IIF dalam proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama di Indonesia untuk pembangunan jalur kereta api Makassar – Parepare.

Sedangkan Water Deal of the Year diberikan kepada IIF atas pembiayaan sistem penyediaan air minum untuk 61.000 sambungan rumah tangga di 7 kecamatan dan 31 kelurahan di wilayah Pekanbaru, Riau.

"Pencapaian besar ini tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh tim IIF dan semua Stakeholders kita. Mendapatkan penghargaan ini dari institusi yang prestisisus, membuat kami yakin akan cara kami mengeksekusi pembangunan infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan. Kami senang kami mendapatkan pengakuan global. Dan, penghargaan ini akan menambah motivasi kami untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi" ujar Reynaldi.

IIF juga mendapat penghargaan sebagai Best Sustainability Bond for Non-Banking Financial Institution dalam ajang The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country and Regional Awards 2021 yang diadakan pada awal tahun ini.