Rumah123 Luncurkan Agent Academy, Platform Pelatihan untuk Agen Properti di Indonesia   

PROFESI sebagai agen properti dalam beberapa tahun belakang semakin banyak dilirik oleh berbagai kalangan. Sejalan dengan terus membaiknya sektor properti dan naiknya permintaan pasar, sehingga kebutuhan agen properti yang dapat memberikan layanan terbaik untuk menjawab kebutuhan masyarakat diperlukan.

Untuk dapat menjadi agen properti yang berkualitas dan mempunyai daya saing tinggi, diperlukan penguasaan berbagai kemampuan dan pengetahuan krusial untuk sukses di era digital ini. Rumah123 menghadirkan solusi lewat peluncuran Agent Academy 2022.

Dengan puluhan ribu agen properti aktif yang telah bergabung di Rumah123, ditambah pengalaman lebih dari 15 tahun melayani jutaan pencari properti di Indonesia, Agent Academy merupakan platform terbaik bagi mereka yang ingin mengasah kemampuan strategis untuk sukses sebagai agen properti.

General Manager Agent Sales Rumah123, Eki Yusuf, memaparkan, “Sudah jadi komitmen kami untuk tidak hanya membantu para pencari properti menemukan hunian idaman mereka saja, namun juga para agen properti yang jadi jembatan penting antara konsumen dan pelaku bisnis real estate. Tim Rumah123 telah menyiapkan program pembelajaran yang komprehensif dan dikemas dengan sistem yang interaktif," kata Eki Yusuf, General Manager Agent Sales Rumah123/

Dalam edisi perdananya ini, Agent Academy persembahan Rumah123 telah menyiapkan beberapa kelas yang masing-masing dibawakan oleh mentor di berbagai bidang pemasaran properti.

Para mentor yang dihadirkan akan mengisi kelas yang diadakan secara daring maupun tatap muka langsung dalam kurun waktu 6 minggu, mulai dari Juli hingga Agustus 2022 mendatang.

Baca juga : Samsung Electronics Perkirakan Laba Kuartal II Naik 11,4%

“Selain menginformasikan keunggulan produk, agen properti perlu menguasai teknik pemasaran lainnya seperti public speaking, digital marketing dan personal branding yang baik sehingga menjadi daya tarik bagi calon pembeli. Semua materi ini akan didapatkan di Agent Academy by Rumah123," jelas Elizabeth Cornelia, Marketing Communication Manager 99 Group Indonesia.

Agent Academy by Rumah123 menargetkan pangsa yang luas, yaitu agen properti pemula hingga berpengalaman untuk dapat mengikuti berbagai kelas yang telah disediakan. Untuk memastikan kualitas program pelatihan yang prima, Agent Academy menghadirkan pemateri yang memiliki pengalaman profesional di bidangnya masing-masing.

“Harapannya dengan kerja sama yang kami lakukan dengan para mentor ini, para peserta Agent Academy by Rumah123 bisa mendapatkan kemampuan esensial yang dapat membantu dalam proses penjualan. Dengan begitu, selepas mengikuti program Agent Academy, para agen properti ini bisa dengan percaya diri untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari langsung di lapangan,” tambah Eki.

Enam kelas yang dihadirkan di Agent Academy by Rumah123 meliputi Kelas Fotografi oleh Arif Nalendro (Instruktur Darwis Triadi School of Photography), Kelas Copywriting oleh Roy Simangunsong (ex-CEO Podkesmas Asia Network), Kelas Public Speaking oleh Charles Bonar Sirait (Founder of CBS School of Communications), Kelas Personal Branding oleh Ignatius Untung (Behavioral Marketing Trainer), Kelas Digital Marketing oleh Firman Pamungkas (Associate Vice President Marketing 99 Group Indonesia & co-founder KelasJawara.com), Kelas TikTok oleh Olivia Liem (Content Creator and Property Agent Owner).

Roy Simangunsong, sebagai salah satu mentor Agent Academy by Rumah123, mengatakan, program pelatihan yang diadakan oleh Rumah123 jadi wadah tepat bagi para agen untuk bisa mengasah skill penting yang dapat membantu mereka memenangkan pasar.

"Saya bangga bisa jadi salah satu mentor yang dipercaya membantu memberikan materi kepada para peserta Agent Academy kali ini," pungkasnya. (RO/OL-7)