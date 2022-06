New York Indonesia Investment Forum By Sector Series 2022 Siap Digelar

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional di Indonesia. Hal itu sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Founder dan Chairman Indonesia Investment Forum Christovita Wiloto menyampaikan sektor infrastruktur di Indonesia diperkirakan tumbuh sekitar 3% selama periode perkiraan berdasarkan compounded annual growth rate (CAGR) atau tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu.

"Di sisi lain, pemerintah Indonesia meningkatkan kebutuhan investasi infrastrukturnya sebesar US$429,7 miliar pada 2020-2024. Untuk saat ini, pembiayaan infrastruktur melalui pemerintah dan skema kerjasama swasta telah mencapai 83 proyek dengan total investasi US$40 miliar," kata dChristovita dalam keterangan pers, Rabu (29/6).

Ia memaparkan dari total 83 proyek itu, sebanyak 30 proyek senilai US$ 50 miliar merupakan skema pembiayaan belanja anggaran nonpemerintah.

Adapum skema kerja sama pemerintah dan badan usaha/KPBU (public-private partnership) digunakan untuk membangun 11 proyek dengan potensi nilai proyek Rp19,7 triliun pada 2020.

"Pemerintah pun memiliki empat fokus anggaran yaitu untuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur," kata dia.

Berdasarkan hal itu, Christovita melihat, Indonesia memiliki peluang investasi besar dari sisi pembangunan infrastruktur.

Untuk menggaet minat para investor, pihaknya telah menggelar Indonesia Investment Forum By Sector Series secara rutin di Singapura, Hongkong, New York dan banyak pusat investasi global lainnya di dunia sejak 2013.

Forum tersebut membahas berbagai peluang investasi di Indonesia serta membuka dialog antara pelaku bisnis Indonesia sebagai target investasi dengan investor global.

"Untuk tahun ini, kami akan mengadakan New York Indonesia Investment Forum By Sector Series. Di Juli dan Agustus 2022, kami akan gelar 3 webinar gratis. Pada September, Oktober, dan November 2022 kami akan mengadakan konferensi langsung di New York City," terang Christovita.

Ia menjelaskan untuk webinar Juli diselenggarakan pada 6 dan 20 Juli, dengan topik Investasi di Infrastruktur Indonesia bagian 1 dan 2. Para pembicara yakni Chairman Hamershlag Private Mychal Jefferson, Presdir Waskita Karya Destiawan Soewardjono, Direktur Investasi Dayamitra Telekomunikasi Hendra Purnama, Founder & Chairman Indonesia Investment Forum Christovita Wiloto, dan sebagai moderator Aline Wiratmaja.

"Waktunya serempak di seluruh dunia, Senin 6 Juli 2022 dengan waktu sesuai negara bersangkutan yakni, New York 9-11 am, Jakarta 8-10 pm, Tokyo dan Seoul 10-12 pm, London 2-4 pm, Paris 3-5 pm, Singapura, Hongkong, dan Shanghai 9-11 pm, serta Dubai 5-7 pm," kata Christovita.

Ia mempersilakan bagi masyarakat, pengusaha, akademisi, mahasiswa, dan lainnya untuk mengikuti webinar tersebut melalui pendaftaran di situs www.indonesiainvestmentforum.com. "Webinar ini digelar gratis untuk masyarakat umum di Indonesia maupun luar Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-09)