MMA Global-Indonesia SMARTIES Awards Umumkan Kategori Baru Program 2022

PEMASARAN dan periklanan selalu menjadi bidang yang terus berkembang, tetapi tidak ada yang dapat mempersiapkan pemasar untuk perubahan dan dampak yang disebabkan oleh pandemi.

Dengan meningkatnya pembatasan dan perubahan, pemasar mendapati diri mereka menyesuaikan rencana atau membatalkannya.

Terdorong untuk memikirkan kembali strategi pemasaran dan periklanan, para profesional industri juga kesempatan untuk merambah lebih jauh ke pemasaran digital.

Menyadari perubahan ini, sudah waktunya untuk berkembang: Reshaped, Reworked, & Refined merupakan format SMARTIES Awards tahun ini.

SMARTIES Awards menghargai inovasi luar biasa yang telah menghasilkan dampak bisnis yang signifikan.

Tahun ini MMA memperbaharui beberapa kategori yang sudah ada dan juga memperkenalkan beberapa kategori baru untuk merayakan dan memberikan penghargaan bagi kreativitas dan inovasidalam pemasaran yang telah dilakukan tahun ini.

Selain itu, MMA juga mengambil langkah untuk membangun MMA APAC SMARTIES Council.

Tahun ini, Vishnu Mohan, Founder & Chairman of Avyan Holdings and Partner & Chief Growth Officer APAC Dept Agency, memimpin sebagai Ketua Dewan Penasihat MMA APAC SMARTIES.

MMA APAC SMARTIES Council terdiri dari lebih dari 20 anggota dari Indonesia, India, Tiongkok, Singapura, dan Vietnam, yang mencakup berbagai vertikal seperti brand, agensi, perusahaan telekomunikasi, perusahaan AdTech, media, penerbit, dan konsultan penelitian.

Vishnu Mohan mengatakan, “Pandemi menawarkan peningkatan dalam hal ketangkasan, kemampuan beradaptasi, dan ketahanan bagi para profesional pemasaran dan periklanan.

Transformasi digital telah dipercepat, teknologi semakin mengembangkan kreatifitas, inovasi, dan hambatan yang muncul."

"MMA SMARTIES sedang beralih ke fase baru dalam mengenali dan memberikan penghargaan penggunaan teknologi sebagai pemberdayaan kreativitas dan hasil yang tidak hanya bertahan dari dampak covid, tetapi juga menciptakan tren," jelasnya.

"Dengan Web3.0, Kripto, NFT, Metaverses yang beralih dari sekedar kata kunci ke realita brand, dan live-streaming dan social commerce menciptakan pertumbuhan yang tak

terbayangkan, saya menantikan satu tahun dari serangkaian karya efektif yang luar biasa dari seluruh wilayah,” papar Vishnu.

MMA Global Indonesia SMARTIES 2022 sudah membuka pendaftaran entri. Untuk mengetahui lebih detail tentang kategori penghargaan, silakan mengunjungi halaman ini

Shanti Tolani, Country Head & Board of Director, MMA Global Indonesia mengatakan, “MMA SMARTIES Awards 2022 merupakan salah satu penghargaan yang paling bergengsi di

industri.

"Tahun ini kami telah mengintegrasikan beberapa elemen yang ikut berperan karena pandemi, yaitu purpose-driven marketing, teknologi spasial, metaverse dan pemasaran e-

commerce, di antara banyak kategori menarik lainnya," katanya.

"Kami juga membangun Panel Juri yang spektakuler karena kami yakin bahwa SMARTIES Awards melalui penilaian yang mendalam oleh para pakar industri tidak hanya akan memperkaya kreativitas dan pertumbuhan dalam ekosistem digital Indonesia tetapi juga membantu meningkatkan positioning dan tujuan merek," ucap Shanti.

"Kami mengucapkan 'All The Best' untuk para peserta tahun ini," ujarnya. (RO/OL-09)