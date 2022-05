Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Franchise & License Expo Indonesia Kembali Digelar

SETELAH dua tahun tertunda karena pandemi Covid-19, pameran bisnis Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022 akhirnya kembali digelar. Anggota komunitas bisnis waralaba, lisensi, kemitraan dan peluang usaha menyambut baik Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022, meski dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.

Selama pandemi, pebisnis mendapat banyak permintaan dari konsumen karena dorongan ‘pent-up demand’. Banyak konsumen yang menunda melakukan pembelian saat pandemi, sehingga saat pandemi mulai landai, permintaan tersebut melonjak tajam. Fenomena ini membuat para investor tak tinggal diam sehingga membuat bisnis waralaba, lisensi, kemitraan dan peluang usaha meningkat.

Investor, Franchisor, Master Franchisee, Franchisee, Master Licensee, Licensee, Pemilik Bisnis, Pengusaha, Konsultan Franchise, Konsultan Bisnis, Asosiasi, Komunitas, Pemerintahan, Media, maupun masyarakat luas pencari peluang bisnis. Hal ini juga memunculkan para investor baru yang didominasi oleh wiraswasta pemula dari kalangan milenial, pekerja pencari penghasilan tambahan, pelaku UMKM naik kelas, pensiunan pencari kesibukan, ibu rumah tangga, dan seterusnya.

Geliat nyata tersebut menjadi harapan besar bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia pascapandemi. Fenomena itu juga menjadi dasar diselenggarakannya pameran bisnis tahunan Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022. Acara ini digelar berdasarkan kerja sama Panorama Media bersama dengan Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN) dan Perhimpunan Waralaba & Lisensi Indonesia (WALI).

Tak hanya itu, tiga kementerian sekaligus juga turun mendukung FLEI 2022, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022 akan berlangsung di Assembly Hall, Jakarta Convention Center pada 3-5 Juni 2022. Mengusung tema “Getting Back To Growth” mempersembahkan “One Stop Solution for Business Opportunity Seekers”. Pameran dibuka untuk umum mulai pukul 10.00-21.00 WIB dengan tiket masuk Rp55.000,- per orang.

Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022 memamerkan lebih dari 200 merek usaha waralaba, lisensi, pendukung usaha retail dan berbagai peluang usaha lainnya. Calon pewaralaba bebas mengunjungi stand yang diminati untuk mencari tahu tentang rencana bisnis yang akan dijalani.

Pembukaan Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022 akan berlangsung pada 3 Juni 2022. Acara diawali dengan paparan pengembangan industri waralaba di Indonesia. Acara dilanjutkan dengan sesi keynote yang diisi oleh Kementerian Perdagangan, membahas soal tren milenial jago bisnis.

Ketua Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Tri Raharjo menyampaikan, Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022 punya tekad besar untuk memajukan waralaba lokal agar dikenal dunia.

“Sebagai organisasi yang bersentuhan langsung dengan para pengusaha waralaba di seluruh Indonesia dan regional, kami ingin memajukan dan mempromosikan waralaba lokal ke seantero nusantara dan dunia. FLEI yang sudah menjadi bagian dari serangkaian agenda Franchise Expo di ranah regional, membuka peluang besar untuk menunjukkan seluruh merek waralaba lokal terbaik Indonesia. Harapan kami, para peserta dari luar negeri tertarik untuk membuka waralaba kita di negara asal mereka," katanya dalam keterangan tertulis.

Guna menjaring lebih banyak pengusaha waralaba, Kementerian Perdagangan RI juga memfasilitasi sejumlah pelaku usaha binaan untuk ikut serta dalam FLEI 2022. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapat kesempatan besar untuk berpartisipasi dalam FLEI 2022.

Selain menampilkan berbagai merek waralaba dan lisensi, terdapat juga program diskusi dalam pameran Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022 yang diharapkan bisa memberikan motivasi kepada para calon pengusaha.

“Sejalan dengan program pemerintah dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan dikalangan generasi muda, dan upaya pemerintah mendorong umkm naik kelas. Tahun ini kami menyediakan sejumlah program dengan tema-tema menarik seputar bisnis waralaba, lisensi dan peluang usaha lainnya. Kami berharap program khusus ini dapat menambah wawasan baru, sekaligus memberikan update terkini seputar dunia waralaba agar dapat menumbuhkan pelaku usaha baru di Indonesia," tutur Royanto Handaya, Project Director PT Panorama Media.

Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Franchise, Lisensi & Networking Marketing Levita G Supit mengaku bangga bisa bertemu dengan para pengusaha lokal dari seluruh penjuru Indonesia di Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) 2022.

“Kami sangat gembira dapat menyambut seluruh pengusaha lokal dari seluruh Indonesia dalam satu atap, kami berharap acara ini mampu menjembatani para pengusaha untuk membangun kerja sama, bertukar pengetahuan dan melihat peluang bisnis di masa depan," ujar Levita.

UMKM punya peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Mulai dari UMKM berbasis digital, hingga UMKM berbasih ekonomi kreatif. Secara mikro strategi, perencanaan bisnis, transformasi digital hingga branding punya pengaruh besar bagi perkembangan bisnis. (RO/OL-7)