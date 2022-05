Karyawan Merasa Kesejahteraan dan Kesehatan saat Pandemi Didukung Perusahaan

DI era menantang ini akibat disrupsi tekonolgi dan pandemi covid-19, menjadi perusahaan idaman (employer of choice) merupakan impian banyak pihak. Perusahaan berlomba menjadi pelabuhan karier bagi para pencari kerja yang kini didominasi generasi milenial.

Pada sisi lain, menjadi employer of choice tidak cukup dengan menyediakan gaji dan benefit yang menggiurkan. Perusahaan juga dituntut lebih memperhatikan kondisi well-being karyawan dan aspek humanis lain. Maklum, kaum milenial cenderung tidak ingin terikat bekerja kantoran dari pukul 09.00-17.00, suka bekerja mobile di mana saja, dan digital savvy. Intinya, pola kerja milenial berbeda dengan generasi sebelumnya seperti Gen X atau Gen Y.

Menurut survei Employer of Choice (EOC) 2021, karyawan merasa benefit yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan dalam masa pandemi sudah didukung dengan baik oleh perusahaan. Hal ini juga didukung oleh Pandemic Index yang tinggi secara keseluruhan. Ini disampaikan Sylvano Damanik, Vice Chairman Korn Ferry Indonesia dan Juri Indonesian Employer of Choice Award 2022.

Menurut Sylvano, kenaikan skor terjadi pula pada dimensi Work, Structure & Process. Ini dapat diartikan bahwa di masa pandemi, proses kerja yang mengalami perubahan dengan kehadiran model hibrida, yaitu kombinasi antara work from home dan work from office yang mengoptimalkan pemakaian internet dan teknologi baru, memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih efisien.

Survei itu digelar Majalah Swa dan Korn Ferry pada Oktober 2021-Februari 2022. Riset tersebut merupakan agenda dua tahunan dan tahun ini merupakan survei EOC yang ke-8. Metode survei dilakukan 80% dengan tatap muka dan 20% melalui surat elektronik (e-mail)/telepon. Adapun untuk tempat survei, 1.628 responden (33%) berasal dari Jabodetabek dan 3.257 lagi dari luar Jabodetabek yakni 24% dari Bandung, 21% dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta 22% dari Jawa Timur.

"Sebagaimana tahun sebelumnya, survei ini bertujuan memotret perusahaan dari dua variabel utama, yaitu kemampuan perusahaan menciptakan engagement dan enablement. Setiap variabel memiliki enam dimensi sehingga secara keseluruhan mencakup 12 dimensi," jelas Kemal E Gani, Group Chief Editor Swa Media di Jakarta, Kamis (19/5).

Peserta EOC 2021 ada 21 perusahaan yang mengizinkan karyawannya disurvei untuk menilai pelaksanaan 12 dimensi tersebut. Responden diminta memberikan penilaian berdasarkan pengalaman selama mereka bekerja di perusahaan masing-masing. Yang menjadi responden survei ialah karyawan mulai dari level staf hingga satu lapis di bawah direksi. Dalam pelaksanaannya, karyawan diundang untuk menjawab pertanyaan survei melalui surat elektronik.

Dalam Job Seeker Survey 2022 juga ditampilkan Respons Khusus Mahasiswa dengan menjaring 4.000 responden mahasiswa yang menghasilkan Top 10 Best Industry, Top 10 Best Workplace (Top of Mind), dan Top 10 Best Workplace (KF Participants). Ketiga kategori tersebut kemudian dirinci berdasarkan universitas tempat para mahasiswa (responden) kuliah. Selain itu, ditampilkan pula hasil survei Respons Khusus Karyawan yang menjaring 885 responden karyawan yang menghasilkan Top 10 Best Industry, Top 10 Best Workplace (Top of Mind), dan Top 10 Best Workplace (KF Participants).

Hasil survei EOC 2021 menetapkan Top 5 Winners untuk kategori jumlah karyawan di atas 1.000 dan Top 5 Winners kategori karyawan di bawah 1.000. Juara Top 5 Winners karyawan di atas 1.000 orang ialah PT Surya Madistrindo, PT Gudang Garam, BPJS Ketenagakerjaan, Ramsay Sime Darby Healthcare Indonesia (jaringan RS Premier Bintaro, RS Premier Jatinegara, dan RS Premier Surabaya), Bank Tabungan Negara, serta FKS Group (perusahaan di sektor makanan dan agrikultur). Juara Top 5 Winners untuk kategori karyawan di bawah 1.000 orang ialah Shell Indonesia, East West Seed Indonesia (produsen benih hortikultura), Sinar Mas Mining, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Sarana Multigriya Finansial.

Untuk membahas lebih dalam dan memberikan apresiasi perusahaan idaman, Swanetwork, Korn Ferry, dan Swa mengadakan awarding virtual dan webinar bertajuk Indonesia Employer of Choice Award 2022: Reinventing Human Capital Strategy to Become Employer of Choice in the New Business Landscape pada Kamis (19/5) dengan star speaker Sylvano Damanik selaku Vice Chairman Korn Ferry Indonesia. Webinar ini dibagi dalam tiga sesi. (RO/OL-14)