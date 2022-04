Pertamina Siaga, Temani Perjalanan Istiqamah-mu Menyambut Hari yang Fitri

"MULAI dari nol ya,” kata Rian, operator SPBU di Rest Area Km 102A Cipali yang pada tahun ini diberikan amanah untuk melayani pengisian bahan bakar untuk kendaraan pemudik yang dalam perjalanannya kembali ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443H.ataupun lainnya melayani masyarakat yang ingin menghabiskan waktu dengan liburan setelah 2 tahun, masyarakat tidak melakukan perjalanan ini.



Diperkirakan, 85 juta masyarakat Indonesia akan melakukan perjalanan dalam masa Idul Fitri di tahun 2022. Dan demi mendukung perjalanan ini, para pejuang energi Pertamina Sejak 11 April lalu hingga 10 Mei yang tergabung dalam Tim Satgas RAFI Pertamina berkomitmen menjalankan amanahnya melayani kebutuhan energi masyarakat melalui berbagai layanan Pertamina Siaga.



Sejak Satgas RAFI dimulai, Pertamina terus menjaga stok produk, untuk produk BBM rata-rata berada diatas 18 hari, LPG diatas 13 hari, dan Avtur 37 hari. Selain itu, seluruh fasilitas dan sarana operasionalnya meliputi 114 Terminal BBM, 23 Terminal LPG, lebih dari 7.400 SPBU, 667 SPBE, 4.972 Agen LPG, dan 68 DPPU juga disiagakan, termasuk dari personilnya.



“Tugas kami adalah untuk membantu perjalanan masyarakat menunaikan ibadah serta bersilaturahmi dengan keluarga dan kerabat. Tentu ada perasaan sedih ketika tidak dapat berkumpul saat lebaran, namun disinilah kami harus teguh, istiqamah dan yakin bahwa ini juga merupakan ibadah yang akan membawa berkah, bagi keluarga dan masyarakat yang merayakan,” tutur Sudarsono, awak mobil tanki yang membawa 24 Kilo Liter (KL) BBM menuju SPBU di jalur mudik wilayah Malang dan Jawa Timur.



Selain layanan utama, sejak 21 April hingga 8 Mei, layanan Pertamina Siaga juga hadir sebagai tulang punggung energi untuk mengikuti arus mudik di tahun 2022. Ada lebih dari 1.370 SPBU Siaga termasuk 300 lebih diantaranya menyediakan takjil bagi masyarakat, 339 unit Motoris Pertamina Delivery Service yang selalu siap menembus kemacetan untuk mengantarkan bahan bakar bagi yang membutuhkan keadaan darurat, 154 SPBU Kantong untuk mengurai kepadatan titik di SPBU, serta 85 Kios Pertamina Siaga atau Pertashop Siaga yang menyediakan BBM berkualitas yakni Pertamax Series dan Dex Series di 47 titik lokasi strategis .



Tidak hanya BBM, Pertamina juga menyiapkan lebih dari 48 ribu agen dan outlet LPG Siaga, beroperasi 24 jam bahkan di hari libur untuk memastikan hidangan khas lebaran dapat tersaji di hari yang Fitri



“Bahan bakar yang kami bawa bisa menjadi energi yang sangat berarti bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, apalagi dengan antusias masyarakat menyambut Idul Fitri tahun ini. Kami akan selalu siaga, membantu dan mengalirkan BBM bagi yang membutuhkan,” lanjut seorang petugas layanan motor, M. Dian Choirul Anam yang disimpan di SPBU di wilayah Magelang Jawa Tengah.



Selain ketersediaan energi, layanan tambahan juga disediakan di titik strategis jalur mudik, jalur wisata, ataupun jalur rawan kemacetan dan bencana. Rumah Pertamina Siaga kembali hadir di tahun ini, menyediakan layanan kesehatan, layanan asuransi Tugu Mandiri, Lesehan Enduro yang menyediakan layanan ganti oli dan tempat istirahat, serta Mini Store untuk penjualan merchandise resmi Pertamina termasuk Official Merchandise MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia.



“Untuk mendukung kewaspadaan dan keamanan selama perjalanan jauh, Rumah Pertamina Siaga hadir untuk memastikan tempat beristirahat sekaligus memastikan kesehatan ataupun kesehatan kendaraannya. Selama masa Idul Fitri, mari kita bersama-sama dukung pelaksanaan perjalanan mudik yang aman dan mudik yang sehat, jangan lupa juga untuk memastikan minim sampah,” jelas Randi Rahayu seorang petugas layanan kesehatan di Rumah Pertamina Siaga di Rest Area Km 57 ruas Jakarta Cikampek.



Jangan lupa Pertamina turut mengingatkan untuk memeriksa kondisi kendaraan dan mengisi BBM kendaraanmu disetiap kesempatan tentu dengan BBM berkualita seperti Pertamax Series dan Dex Series untuk kenyamanan perjalanan. Melengkapi tersebut, masyarakat juga dapat menggunakan MyPertamina agar perjalanan semakin menyenangkan dengan berbagai promo seperti Double Poin untuk pembelian Pertamax Turbo dan Dex Series pada periode 2-4 Mei, serta kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik dari MyPertamina Tebar Hadiah 2022.



“Masyarakat kami imbau tidak perlu khawatir, Pertamina hadir dengan mengemban semangat Energi untuk Istiqamah, siaga dengan keteguhan hati memberikan pelayanan maksimal mendukung perayaan Idul Fitri tahun 2022, memastikan ketersediaan energi dalam kondisi aman dan seluruh layanan berjalan dengan maksimal selama masa arus mudik, Hari Raya Idul Fitri, dan arus balik nanti. Selamat melakukan perjalanan, selalu berhati-hati, dan jangan lupa kami mohon maaf lahir dan batin, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443H,” kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution.



Informasi mengenai seluruh layanan Pertamina Siaga 2022 dan produk Pertamina dapat diakses melalui website mypertamina.id , media sosial @ptpertaminapatraniaga, dan @mypertamina atau dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 untuk informasi lebih lanjut. (OL-10)