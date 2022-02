Buka Outlet Pertama, JD Siap Dorong Revolusi Industri Sports Fashion Indonesia

SELAMA ini mungkin kita hanya melihat toko perangkat olahraga hanya dalam bentuk konvensional. Karena itu JD Sports ingin membawa revolusi di industri sports fashion di Indonesia.

Hal itu mereka tunjukan dengan membuka outlet pertamanya di Indonesia yang berlokasi di Summarecon Mall Kelapa Gading lantai 1, Jakarta. Outlet seluas hampir 900m2 itu menawarkan pengalaman berbelanja dengan area ritel dengan luas sekitar 500m2 di salah satu pusat pembelanjaan terpopuler di Jakarta Utara.

JD akan menghadirkan pengalaman ritel terbaik di kelasnya, dengan berbagai pilihan merek dan produk ikonik yang beragam. Tidak hanya itu, JD juga menawarkan produk eksklusif Only at JD, hasil kerja sama dengan beberapa merek ternama dan terbaik dalam kategori sports dan streetwear saat ini.

“Pembukaan outlet JD pertama ini adalah perwujudan janji kami saat mengumumkan berdirinya JD Sports Fashion Indonesia pada Juli tahun lalu, dan bagian dari perjalanan kami untuk membawa revolusi di industry sports fashion di Indonesia. Kami menjanjikan pengalaman tak terlupakan di outlet yang menggabungkan inovasi digital dan standar visual merchandising terbaik, untuk menciptakan konsep omni-channel yang terbaik. Pelanggan kami akan mendapatkan pengalaman berbelanja yang terintegrasi, di manapun dan kapanpun mereka memilih untuk berbelanja, baik di online, di ponsel maupun di toko,” kata Direktur PT JD Sports Fashion Indonesia, Djohan Sutanto.

Menurut Djohan, pihaknya adalah merek yang inovatif dan selalu mengikuti perkembangan tren youth dan street culture sejak membuka toko pertama-nya di Inggris 40 tahun lalu. Saat ini JD berkolaborasi dengan merek dan kreator terbaik di dunia, yang relevan dengan audiens yang meminati dan menjadi bagian kultur yang berakar dari musik, olahraga dan mode.

JD dikenal sebagai 'King of Trainers' dan membangun reputasinya dengan menawarkan berbagai produk terkini, dari merek-merek seperti Nike, Jordan, adidas, New Balance, Puma, Converse, The North Face, Vans dan lainnya. Selain koleksi sneakers yang beragam, JD juga menawarkan koleksi aparel terkeren, hasil kurasi yang memadukan merek-merek ternama dengan merek baru.

Outlet ini akan memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menikmati pengalaman berbelanja yang benar-benar interaktif, memadukan fitur-fitur digital ke gerai offline. Sistem digital interaktif ini menggabungkan konten dari merek dan katalog produk dalam touchscreen interface*. Pelanggan dapat berbelanja dan mendapatkan produk terkini yang didambakan dengan langsung berbelanja di toko atau memesannya dengan mudah melalui touchscreen kiosks yang tersedia, untuk dapat dikirimkan ke alamat rumah secara gratis atau dapat mengambil produknya secara langsung di outlet nantinya.

Outlet ini akan menghadirkan footwear, aparel dan aksesoris, dalam suasana yang modern, dilengkapi dengan layar digital yang menghantarkan cerita tentang brand dan produk. Untuk melengkapi pengalaman di toko, staff yang berpengalaman dan passionate siap membantu dan memberikan informasi tentang produk favorit pelanggan. (RO/A-1)