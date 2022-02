Majukan Industri Kriya Lokal, Kanva Hadirkan Platform Website

SEBUAH merek dekorasi rumah yang berdiri di Jakarta sejak 2015 dikenal dengan nama Kanva Home & Living

Kanva sendiri didirikan dengan tujuan menciptakan platform online yang memungkinkan perajin dan brand lokal untuk menunjukkan karya, desain, dan karakteristik unik pengrajin.

Mulanya Kanva adalah sebuah merek lokal yang menawarkan berbagai pilihan dekorasi mulai dari personalized wall decor, wooden ware, wewangian rumah hingga brass collection.

Keinginan untuk memajukan industri kreatif dan kriya di Indonesia telah membuat Kanva mengambil langkah besar dan berinovasi pada akhir 2021 yakni menjadi sebuah wadah untuk Indonesia local home goods, Kanvakanva.com

Kanva Home & Living makin memperkuat posisi ranah dekorasi dan ornamen dengan menghadirkan platform website yang memungkinkan pembeli mengakses berbagai pilihan dekorasi dan ornamen yang cocok untuk rumah Anda.

Kanva Home & Living telah mengembangkan bisnisnya yang kini juga menjadi wadah para perajin dan merek lokal lainnya untuk menunjukkan karya, desain, dan karakteristik unik pengrajin ke seluruh Indonesia dan dunia.

“Memang awal tahun 2021 saat pandemi covid-19 baru muncul, penjualan produk Kanva sangat baik, karena nyatanya mendekorasi rumah menjadi sebuah tren bagi masyarakat urban," terang Founder dan Creative Director Kanva Home & Living, Andi Kurniaty Manggabarani dalam keterangan pers, Selasa (8/2)

"Kemudian hal inilah yang kami lihat dapat menjadi peluang penting bagi Kanva agar dapat menyebarkan lebih banyak lagi pilihan home goods yang berkualitas, terkurasi dengan baik, dan yang pasti, dengan bangga dibuat secara lokal dengan tangan,” ujar Andi Kurniaty Manggabarani.

Perlu diketahui bahwa Kanvakanva.com merupakan website Kanva Home & Living yang dapat diakses untuk menemukan berbagai kebutuhan dekorasi rumah mulai dari activity kit yang menemani kegiatan di rumah seperti, painting kit, jigsaw puzzle, DIY resin art, hingga merangkai paper plant.

"Kegiatan untuk hobi aksesoris seperti coasters, planter, hingga peralatan dapur seperti apron dan alat makan yang terbuat dari keramik maupun kayu, juga lengkap tersedia di website Kanva," jelasnya.

Pada proses pembayaran, Kanva Home & Living telah menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran seperti, bank transfer, Gopay, QRIS, sehingga proses belanja dapat dengan mudah kapanpun dan di mana pun.

Produk dekorasi dan ornamen di platform Kanva menghadirkan banyak varian dan dengan harga yang murah, seperti halnya wooden ware di Kanvakanva.com dapat dibanderol mulai dari Rp 6.900 hingga Rp 375.000.

Bergerak maju bersama lebih dari 30 partner dan akan terus bertambah kedepannya, Kanva optimis dapat menyediakan berbagai macam kegemaran dan kegembiraan pada produk-produk yang ditawarkan.

"Visi Kanva adalah untuk menjadi platform utama bagi masyarakat dalam mencari dekorasi dan ornamen rumah," ujar Andi Kurniaty.

Kanva berharap, kedepannya semakin banyak lagi pengrajin dan local brand yang berkolaborasi dengan Kanva

“Tahun 2022 ini, Kanva dengan optimistis dan semangat memiliki target dapat bekerja sama dengan lebih dari 250 partner yang bergabung dalam platform Kanva,” ucap Andi Kurniaty.

Dengan mengusung slogan More than Just a Home Goods, Kanva juga melanjutkan misi dalam mendukung kerajinan lokal, pembuat dan bisnis rumahan, dengan menyediakan tidak hanya tampilan terbaik dan pemasaran digital, tetapi juga berbagi cerita tentang setiap perajin dan pembuatnya.

"Kanva menghadirkan produk fungsional yang menggabungkan konsep aesthetic, timeless, stylish, dan dibuat secara terampil oleh tangan-tangan handal pengrajin Indonesia," jelasnya.

Gerakan Kanva untuk alam

Tidak hanya itu, Kanva Home & Living juga mendukung gerakan peduli lingkungan dengan hadirnya beberapa partner Kanva yang masuk dalam kategori produk berkelanjutan seperti Krama Home, Plastik Kembali, dan Kind by Kami.

"Produk-produk tersebut nyatanya terbuat dari bahan yang ramah lingkungan atau bahan daur ulang yang kemudian di desain kembali menjadi sesuatu yang berguna dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari," jelas Andi Kurniaty.

Produk ramah lingkungan ini pun kedepannya diharapkan dapat membantu mengurangi salah satu masalah terbesar negara Indonesia yakni, sampah plastik.

Selain itu, Kanva juga bekerja sama dengan lindungi hutan yang di mana hasil sebagian dari penjualan Kanva setiap bulannya dialokasikan untuk penanamanan pohon mangrove di Pesisir Untia, Makassar.

Langkah ini diharapkan bisa memberikan dampak secara langsung terhadap keberlangsungan alam dan masyarakat di sekitar Pesisir Untia. (RO/OL-09)