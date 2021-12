Dirut Indra Karya Ditugasi jadi Direksi Perum Jasa Tirta I

KEMENTERIAN BUMN menugaskan Milfan Rantawi sebagai Direksi Perum Jasa Tirta 1.

Penugasan Milfan Rantawi yang sebelumnya merupakan Direktur Utama PT Indra Karya (Persero) dikarenakan memiliki rekam jejak yang sangat baik, dengan membawa Indra Karya mengelola lebih dari 61% proyek strategis nasional dan menguatkan eksistensi perusahaan di bidang Sumber Daya Air di Indonesia.

Melalui RUPS LB Perum Jasa Tirta 1 pada Rabu (29/12), Milfan resmi menjabat sebagai Direksi Perum Jasa Tirta 1 selaku BUMN yang bergerak di bidang operator pengelolaan air di Indonesia.

VP Corporate Secretary PT Indra Karya Okky Suryono menyampaikan bahwa penugasan ini merupakan hal yang sangat baik dan mendorong profesionalisme di mana Milfan Rantawi telah membawa Indra Karya di posisi saat ini.

"Kami sangat mendukung pengangkatan Bapak Milfan Rantawi sebagai Direksi Perum Jasa Tirta 1 dan hal ini masih memiliki korelasi hubungan kedekatan dengan PT Indra Karya (Persero) dimana awal berdiri PT Indra Karya (Persero) berawal dari Proyek Brantas di Jawa Timur yang dipisah menjadi tiga Perusahaan BUMN yakni Indra Karya sebagai konsultan, Brantas Abipraya sebagai Kontraktor, dan Perum Jasa Tirta 1 sebagai pengelola operator air," jelasnya.

Okky juga menambahkan bahwa atas nama pegawai Indra Karya, pihakanya mengucapkan selamat dan sukses serta ucapan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan.

Prestasi yang dicapai Milfan Rantawi menjabat sebagai Dirut Indra Karya pada periode 2018-2021 di antaranya mendorong pertumbuhan produksi usaha rata-rata 32,21% setiap tahunnya dan membukukan laba rata-rata 26,49%.

Beberapa pengakuan publik yang diraih di antaranya sebagai The Best CEO BUMN for Strategic Innitiative Collaboration pada 2019 dan penghargaan perusahaaan di beberapa bidang lainnya.

Pada kesempatan sebelumnya melalui RUPS, Airlangga Mardjono yang merupakan Direktur Sungai dan Bendungan Kementerian PUPR diangkat sebagai Komisaris Utama Indra Karya melalui SK Menteri BUMN No. SK-395/MBU/12/2021. Sedangkan untuk posisi Direktur Utama dijabat oleh Eko Budiono sebagai Pelaksana Tugas . (RO/E-1)