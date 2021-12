Amar Bank Raih 3 Kategori di TOP Digital Awards 2021

PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank) mendominasi di tiga kategori pada TOP Digital Awards 2021. Bank digital pertama di Indonesia ini diganjar penghargaan TOP Digital Implementation 2021 #Level Star 4.

Selain itu, Presiden Direktur Amar Bank, Vishal Tulsian, dan, Chief Technology Officer (CTO), Kevin Kane masing-masing mendapatkan penghargaan TOP Leader on Digital Implementation 2021 dan TOP CIO on Digital Implementation 2021.

Penghargaan TOP Digital Implementation 2021 #Level Star 4 diberikan kepada Amar Bank karena sudah terbukti sebagai digital bank dengan infrastruktur digital sangat baik dan sukses mengimplementasikan ekosistem digital. Sehingga, menghasilkan kinerja dan daya saing yang kuat dari perusahaan dan karyawannya, serta memungkinkan Amar Bank untuk memberikan layanan yang sangat baik. Ini adalah tahun kedua Amar Bank memenangkan TOP Digital Awards secara berturut-turut.

"Merupakan suatu kehormatan besar, mengetahui bahwa upaya dan inovasi teknologi kami dalam membangun ekosistem digital yang tangguh, diakui oleh TOP Digital Awards 2021. Teknologi digital adalah inti dari Amar Bank, kami berkomitmen untuk memanfaatkannya dengan menyediakan layanan keuangan bagi mereka yang kurang terlayani dan belum memiliki rekening bank,” papar Vishal dalam keterangan resmi, Rabu (22/12).

Vishal juga menyatakan merasa terhormat telah dinobatkan sebagai TOP Leader on Digital Implementation. Segenap tim Amar Bank, kata dia, telah berhasil merevolusi pengalaman perbankan. "Pencapaian ini akan mendorong kami untuk membangun lebih banyak senyum pada masyarakat dan terus berinovasi seiring dengan transisi industri ke era perbankan digital,” ujarnya

Penggunaan teknologi digital tidak terbatas pada produk dan layanan Amar Bank, melainkan juga dioptimalkan untuk operasional perusahaan guna membantu merampingkan alur kerja dan membuatnya lebih efektif dan efisien bagi karyawan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang membawa perubahan dalam dunia perbankan digital yang dilakukan Amar Bank meliputi Big Data Architecture & Data Analytic, Cloud Computing dan Artificial Intelligence & Machine Learning.

Untuk membangun budaya digital di perusahaan, Amar Bank telah menerapkan gaya kerja hibrid/dari mana saja yang disebut dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Agar dapat terlaksana dengan baik, Amar Bank telah mengimplementasikan beberapa instrumen, antara lain Agile-Scrum Framework, Artificial Intelligence (AI) dalam sistem, mengimplementasikan Application Programming Interface, mengimplementasikan layanan Cloud/Cloud Service, mengimplementasikan Big Data, pelatihan kompetensi Talent IT, dan memperbaharui peraturan terbaru serta melakukan praktik terbaik untuk sistem yang ada.

"Sesuai dengan lima pilar fundamental dalam Cetak Biru Transformasi Perbankan Digital OJK, Amar Bank percaya bahwa pilar-pilar tersebut akan berdampak pada bank digital ke depannya. Oleh karena itu, Amar Bank memperluas penggunaan teknologi AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan proses back-office. Teknologi dan infrastruktur digital kami memiliki sistem keamanan terstandar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku,” papar Chief Technology Officer (CTO) of Amar Bank Kevin Kane.

Diselenggarakan oleh IT Works Magazine, TOP Digital Awards merupakan ajang penghargaan terbesar di bidang Teknologi Digital (IT & TELCO) di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan maupun institusi pemerintah yang dinilai terbaik dalam menerapkan dan memanfaatkan TI/Solusi Digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan mereka. (E-3)