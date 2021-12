BPK Terpilih sebagai Wakil Ketua UN External Auditors

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih sebagai Wakil Ketua United Nation (UN) Panel of External Auditors untuk 2022. Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono hadir secara langsung di Markas Besar PBB dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua UN Panel of External Auditors dalam rangkaian pertemuan 61st Regular Session of the Panel of External Auditors of the United Nations.

Melalui proses pemilihan yang berlangsung tertutup, wakil dari 12 Badan Pemeriksa secara konsensus menyetujui Comptroller General of the Republic of Chile sebagai Ketua Panel dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai Wakil Ketua Panel.

"Terpilihnya BPK sebagai Wakil Ketua Panel PBB semakin mempertegas peran aktif dan kontribusi Indonesia pada Dunia Internasional, khususnya di Organisasi Internasional," demikian petikan siaran pers BPK yang diterima, Rabu (8/12).

Panel of the External Auditor of the UN, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency (IAEA) dibentuk berdasarkan Resolusi General Assembly PBB 1438 (XIV) tanggal 5 Desember 1959. Keanggotaan Panel terdiri dari United Nations Board of Auditor, Pemeriksa Eksternal Specialized Agencies dan IAEA. Tujuan dari Panel ini sebagai forum koordinasi dan berbagi informasi atas metodologi pemeriksaan dan temuan-temuan pemeriksaan dari pemeriksa eksternal.

Hasil dari UN Panel of External Auditors akan disampaikan kepada pimpinan entitas di bawah PBB untuk selanjutnya ditindaklanjuti, khususnya yang terkait dengan isu-isu yang relevan untuk perbaikan tata kelola. Pimpinan entitas organisasi internasional (under UN system) tersebut juga dapat menyampaikan agar Panel memberikan pendapat atau rekomendasi dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang signifikan.

Keanggotaan Panel ini terdiri dari Supreme Audit Institution (SAI) Inggris, Kanada, Swiss, Cile, Tiongkok, Perancis, Jerman, India, Italia, Rusia, Filipina, Indonesia dan Tanzania.

Saat ini BPK menjadi satu-satunya negara yang dalam sejarah, dimana SAI-nya memegang dua jabatan strategis PBB di bidang audit, yakni Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono sebagai Vice Chairman United Nations Independent Audit Advisory Committee (UN-IAAC) yang merupakan Auditor Internal PBB, dan Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjadi Vice Chairman UN Panel of External Auditors yang menangani koordinasi dan metodologi audit eksternal untuk seluruh entitas di bawah PBB. (OL-7)