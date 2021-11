Electronic City telah Hadir di Manado Town Square 3

HADIR di ‘Mal terpanjang di Indonesia Timur’, Electronic City sebagai pionir toko ritel elektronik modern di Indonesia, Minggu (28/11) secara resmi membuka toko ke-62 di Manado Town Square 3 (Mantos 3). Berlokasi di Lantai 2 Mantoa 3, Toko Electronic City ini memiliki area penjualan seluas 505m2 serta menawarkan beragam variasi produk elektronik mulai dari audio-video, home appliances, mobile devices and gadgets, serta IT/office equipment.



Hingga saat ini Electronic City mengoperasikan 62 toko yang tersebar di 27 kota dalam 14 provinsi di seluruh Indonesia. Prosesi gunting pita dilakukan oleh Josephine Sukmadewi Karjadi selaku Direktur Business Development & Marketing Electronic City dan Rudini Wijaya

selaku Direktur Operasional PT. Gerbang Nusa Perkasa.



Josephine Sukmadewi Karjadi selaku Direktur Business Development & Marketing Electronic City menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang dapat membuka toko Electronic City pertama di Manado. "Kota Manado sendiri memiliki potensi pasar yang besar bagi Electronic City. Kehadiran Electronic City di Mal terbesar di Sulawesi Utara dan favorit masyarakat Manado yaitu Mantos 3 atau yang telah dikenal dengan Mal di tepi pantai, pastinya akan turut membantu Electronic City agar dapat dikenal oleh masyarakat Kota Manado. Kami berharap, Electronic City dapat menjadi toko elektronik terpercaya dan dapat diandalkan untuk semua kebutuhan masyarakat terhadap produk elektronik baik rumah tangga maupun perkantoran," kata Josephine.



Electronic City baru saja merayakan Anniversary ke-20 tahun pada 11 November 2021 lalu. Perayaan hari jadi ke-20 juga ditandai dengan peluncuran tagline baru Electronic City yaitu: LIGHT UP YOUR MOMENTS.



Adapun filosofi dibalik tagline ini adalah Electronic City menyadari bahwa banyak sekali momen berharga yang dilalui dalam hidup ini. Tanpa kita sadari, produk elektronik hampir selalu ada di setiap momen tersebut dan Electronic City ingin menjadi teman yang selalu hadir di setiap momen tersebut. Electronic City menawarkan produk elektronik yang akan mencerahkan momen yang kamu lewati. Electronic City akan selalu ada untuk menghidupkan momenmu, seperti tagline baru kami: 'LIGHT UP YOUR MOMENTS'.



Sejak awal berdiri, Electronic City berkomitmen menyediakan produk elektronik terlengkap serta pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen.



Febrian, selaku Store Manager Electronic City Mantos menjelaskan bahwa masih dalam rangka anniversary sekaligus melengkapi kemeriahan pembukaan toko baru Electronic City di Mantos 3 ini, mulai 28 hingga 30 November 2021, bagi konsumen yang berbelanja di Electronic City berkesempatan mendapatkan

hadiah langsung. "Salah satunya adalah GRATIS BELANJA atau dengan kata lain Electronic City akan ‘mentraktir’ belanjaan Anda sehingga Anda tidak perlu membayar produk yang dibeli. Selain itu, juga ada potongan langsung hingga Rp1 juta untuk pembayaran dengan Kartu Kredit BNI/Mandiri atau potongan langsung Rp250.000 dengan Kartu Debit Bank Artha Graha/BCA," ujar Febrian.



Sedangkan Program utama Anniversary Electronic City ke-20 tahun ini yaitu Greatest Lucky Draw. Program undian ini sudah berlangsung sejak 1 Oktober 2021 dan akan berakhir pada 9 Januari 2022.



Setiap konsumen yang berbelanja

minimal Rp2 juta di seluruh toko Electronic City akan mendapatkan 1 kupon undian (berlaku kelipatan, dan dapat ditambahkan dengan pembayaran menggunakan kartu kredit bank partner). Kupon undian ini akan dikirimkan melalui email terdaftar.



Konsumen dapat memilih hadiah yang diinginkan dengan meng-klik link yang terdapat di email dan kupon lucky draw akan masuk ke dalam kategori pilihan hadiah tersebut. Selanjutnya seluruh kupon undian terkumpul akan diundi di akhir periode.



Konsumen berkesempatan memenangi hadiah utama berupa 1 unit mobil RENAULT TRIBER dan 1 unit motor listrik NIU GOVA, paket liburan mewah ke Nihi Sumba, Labuan Bajo, dan Ubud Bali, beragam produk elektronik (PS5,

iPhone13, Notebook, UHD TV 55inch), Emas Logam Mulia hingga voucher belanja puluhan juta rupiah dari Electronic City.



Pastikan konsumen yang berbelanja di Electronic City mendaftarkan alamat email yang benar, karena kupon akan dikirimkan melalui email.



Electronic City menghadirkan konsep toko yang fresh, hangat dan modern sehingga membuat konsumen lebih nyaman ketika berbelanja. Electronic City berkomitmen untuk menghadirkan 'Convenience Shopping Experience'. Antara lain dengan menghadirkan produk elektronik asli dan bergaransi resmi nasional, suasana

toko yang nyaman, staf handal yang informatif serta 7 added value (nilai tambah) untuk menghadirkan

kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen, di antaranya Gratis Pengiriman dan Pemasangan (syarat dan ketentuan berlaku); Harga terbaik dan tanpa biaya tambahan serta cicilan 0% hingga 24 bulan untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit; menyediakan cicilan tanpa kartu kredit dengan financing seperti Home Credit Indonesia, Mega Zip, Kredivo, Kredit Plus; Gratis asuransi kebakaran, banjir dan petir selama 1 tahun.



Aplikasi dapat di download di Android dan IOS.



Electronic City juga memiliki program membership yaitu E-CITYZEN yang menawarkan banyak keuntungan. Antara lain harga khusus member, mendapatkan update promo setiap minggunya dan memperoleh poin yang dapat ditukar dengan berbagai hadiah menarik. Seluruh konsumen Electronic City dapat menjadi member E-Cityzen tanpa dipungut biaya.



Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan seluruh pengunjung toko, Electronic City menjalankan protokol kesehatan Covid-19 sesuai anjuran pemerintah secara ketat seperti melakukan Scan QR Code di aplikasi PeduliLindungi, pengecekan suhu tubuh seluruh karyawan dan pengunjung, wajib menggunakan masker, melakukan pembersihan produk display secara berkala, menyediakan hand sanitizer di area toko, menerapkan aturan jaga jarak fisik di area kasir dan area tunggu.



“Marijo datang pa torang pe toko di Mantos 3 Lante 2, for dapa produk elektronik sesuai ngoni pe mau kong

dapa promo gagah setiap minggu deng torang pe pelayanan yang paling bagus," tutup Febrian.



Untuk mengetahui update terkini Electronic City, like dan ikuti social media kami, Instagram @electroniccityid, Facebook Electronic City Indonesia, dan kunjungi website kami www.eci.idid. (RO/OL-10)