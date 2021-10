Perhutani Raih BUMN Corporate Brand Award 2021

PERUM Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani) meraih penghargaan 3rd BUMN Awards 2021 kategori BUMN Corporate Communications Special Mention Company Profile Video yang diselenggarakan oleh The Iconomics bertempat di Hotel Ayana Midplaza-Jakarta, Selasa (12/10).

Hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut Direktur Operasi dan Perhutanan Sosial Perhutani Natalas Anis Harjanto, Founder dan CEO Iconomics Bram S Putro selaku Ketua Penyelenggara BUMN Corporate Brand Awards 2021, Ketua Komisi VI Faisol Riza, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima, anggota Komisi VI Nusron Wahid, Bendahara Umum BPP Perhumas Hery Kurniawan, Direktur Program dan Produksi RRI Soleman Yusuf, dan Ketua Umum BPP Perhumas Agung Laksamana, serta para penerima penghargaan serta para tamu undangan.

Penghargaan itu diberikan oleh Bram S Putro kepada Perhutani yang diterima oleh Natalas Anis Harjanto berupa penghargaan 3rd BUMN Corporate Brand Award 2021 kategori BUMN Corporate Communications Special Mention Company Profile Video.

Dalam kesempatan itu, Natalas menyampaikan terima kasih kepada The Iconomics dan Radio Republik Indonesia atas penghargaan yang diberikan kepada Perum Perhutani untuk company profile dalam ajang BUMN Awards 2021 ini.

Ia juga menyampaikan di tengah kemajuan teknologi, perkembangan zaman, dan persaingan global, Perum Perhutani sebagai satu-satunya BUMN bidang Kehutanan di Indonesia berkomitmen untuk dapat membawa Perum Perhutani menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.



Baca juga: Kilang Pertamina Balikpapan Terus Ukir Milestone



"Semoga penghargaan ini dapat memacu semangat kami, khususnya di bidang corporate communication, untuk dapat terus berkarya dan mengukir prestasi," jelas Natalas dalam keterangan yang diterima.

Founder & CEO The Iconomics Bram S Putro, dalam keterangan tertulisnya, menyampaikan proses penjurian yang dilakukan secara daring mengeksplorasi informasi yang sangat luar biasa dari para perusahaan BUMN dengan melibatkan sejumlah praktisi dan periset yang memiliki reputasi untuk memberikan penilaian kepada para kandidat.

Menurutnya, dalam kondisi pandemi covid-19 ini, penguatan brand equity menjadi kunci yang sangat penting bagi perusahaan BUMN. "BUMN harus senantiasa menjaga reputasinya di tengah disrupsi yang terjadi saat ini," katanya.

Ajang BUMN Brand Awards 2021 dan Seminar bertema 'Building brand Equity Through Corporate Communications: Preparing for The Upcoming Growth with Stronger Reputation' diselenggarakan The Iconomics yang didukung oleh RRI dengan mengembangkan konten acara yang sebelumnya hanya berisikan 'Brand Equity Award' menjadi 'Corporate Communication Award' yang terdiri atas Annual Report Award, Company Profile (Video+Print) Award, serta Communications & PR Strategy Award. (RO/S-2)