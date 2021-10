Pelaku Usaha Diajak Kembangkan Bisnis Berkelanjutan bagi Sosial Lingkungan

BISNIS, lingkungan, dan kesejahteraan sosial merupakan tiga hal yang saling memengaruhi satu sama lain. Suatu bisnis idealnya hadir membawa solusi bagi permasalahan lingkungan dan sosial. Sebaliknya, kondisi lingkungan dan sosial dapat menentukan tumbuh kembang bisnis.

Dengan prinsip ini, penting untuk para pengusaha menggabungkan kepentingan bisnis, lingkungan, dan sosial. Hal inilah yang mendorong Danone-Aqua dan Stellar Women menghadirkan platform edukasi untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM), khususnya pada perempuan di Indonesia dalam program Business for Good Class Series pada 28-29 September 2021 dengan peserta lebih dari 1.200 orang.

Program Business for Good Class Series merupakan program yang mengajak para pelaku usaha, khususnya wanita, berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan bisnis yang berdampak secara ekonomi serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi lingkungan dan sosial termasuk pengenalan sertifikasi B Corporation bagi para pelaku bisnis. B Corporations merupakan istilah untuk perusahaan yang mendapatkan sertifikasi dari organisasi nonprofit B Lab karena memenuhi standar sangat tinggi terkait dengan operasional, pengelolaan sumber daya manusia, hubungan dengan pemerintah, dampak untuk lingkungan dan masyarakat, serta hubungan dengan konsumen.

Setidaknya 33 perusahaan yang terafiliasi dengan Danone termasuk Danone-Aqua sudah mendapatkan sertifikasi ini. Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan dengan sertifikasi ini, seperti kemudahan dalam mendapatkan green financing dan manfaat relasi perusahaan.

VP General Secretary Danone Indonesia Vera Galuh Sugijanto menjelaskan bahwa membangun bisnis berkelanjutan merupakan upaya memenuhi ekspektasi konsumen saat ini. "Kami percaya pula ini seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Sekitar 20 tahun lalu konsumen lebih melihat pada product quality, services quality. Tetapi kalau kita lihat tren ke depan, yang dibutuhkan tidak hanya produk yang bagus tetapi bagaimana perusahaan itu berperilaku dan beroperasi," tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/10).

Konsumen kita, lanjutnya, ingin tahu orang (yang bekerja) behind the brand, yang dia lakukan, dan cara dia berbuat baik. Di Danone, melalui visi One Planet One Health, pihaknya percaya bahwa terdapat keterkaitan antara kesehatan masyarakat dan lingkungan. Untuk itu perusahaan berupaya menjaga keduanya melalui operasional bisnis, baik dalam inisiatif terhadap lingkungan yakni One Circular Planet yang memastikan air, kemasan, dan karbon memberi dampak positif terhadap ekosistem, masyarakat, dan program kesehatan untuk masyarakat maupun menjadi tempat terbaik untuk bekerja bagi karyawan dan perusahaan yang caring.

Acara itu mengangkat kategori berkelanjutan berdasarkan konsep Triple Bottom Line yakni berkelanjutan pada profit, lingkungan, dan sosial. Model bisnis yang berkelanjutan tidak hanya berfokus meningkatkan profit tetapi juga memberi dampak positif bagi bumi serta kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Amartha selaku start-up fintech asal Indonesia dalam memberikan pembiayaan modal kerja bagi perempuan pelaku usaha mikro di desa.

Director & CSO Amartha Aria Widyanto menjelaskan bahwa selain pembiayaan, pihaknya juga membentuk tim khusus untuk mendampingi dan mengedukasi peminjam agar mereka bisa mengembangkan usahanya. Pendampingan tersebut menghasilkan implikasi baik yang bisa dilihat dari naiknya pendapatan peminjam yang diiringi oleh peningkatan kesejahteraan hidup, seperti jaminan pendidikan anak hingga renovasi tempat tinggal.

Co-founder dan COO Tinkerlust Aliya Amitra Tjakraamidjaja juga menyatakan bahwa kontribusi bisnis bagi lingkungan dan sosial juga menjadi salah satu misi dari Tinkerlust. Dengan menyediakan platform jual-beli produk fashion secondhand, Tinkerlust ingin mengajak dan mengubah pola berbelanja fashion masyarakat Indonesia agar lebih berkelanjutan. Setidaknya terdapat 13 pembicara yang turut meramaikan program ini. (OL-14)