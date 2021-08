Jakarta Kreatif Festival Fasilitasi Pelaku UMKM Go Digital dan Go Ekspor

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan acara bertajuk Jakarta Kreatif Festival (Jakreatifest) pada 30-31 Agustus 2021. Rencananya, Jakreatifest 2021 akan digelar secara virtual melalui zoom.

Gelaran Jakreatifest akan mengangkat tema Memberdayakan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Kreatif, Inovatif dan Inspiratif di Era Digitalisasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Dengan tagline kreatif, inovatif dan inspiratif atau Kini, salah satu tujuan dari acara Jakarta Kreatif Festival ini adalah mendorong ekonomi dan keuangan digital melalui implementasi transaksi pembayaran nontunai atau QRIS/EDC dan digitalisasi produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) baik dalam hal pemasaran maupun pengelolaan keuangan yang terkait dengan sistem pembayaran,” papar Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta Onny Widjanarko saat media briefing di Kantornya, Selasa (24/8).

Tak hanya itu, ia menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM untuk Go Digital dan Go Ekspor. "Pelatihan sampai action, UMKM Go Digital ini betul-betul mengajarkan UMKM mikro agar bisa digitalisasi sampai bisa mandiri," ujarnya.

Onny menambahkan, acara ini juga bertujuan untuk mendorong akses keuangan bagi UMKM melalui business matching UMKM dengan perbankan atau nonperbankan. Termasuk mendiseminasikan, dan mengomunikasi program Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM syariah, dan mendorong implementasi Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia.

Sebanyak 138 UMKM, kata Onny, akan berpartisipasi dalam acara Jakarta Kreatif Festival. UMKM tersebut di antaranya, petani kopi, pelaku industri kopi, pelaku industri kreatif baik game, film pendek, dan animasi, pondok pesantren, dan stakeholder lainnya.

Adapun beberapa kegiatan rutin tahunan yang telah dilakukan Bank Indonesia, yakni Festival Kopi Nusantara (FKN); Festival Kreatif & Seni Jakarta (FKSJ); dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan Kantor Pusat.