Hadirkan Peluang Usaha Bagi Masyarakat di Masa Pandemi

PANDEMI covid-19 yang terjadi saat ini memang telah memberikan dampak signifikan pada kondisi lapangan pekerjaan Indonesia. Beberapa pengusaha terpaksa gulung tikar dan para pekerja pun banyak dirumahkan. Untuk itu penting bagi pelaku industri ikut bekerjasama memberikan solusi dan membuka kesempatan baru bagi tenaga kerja Indonesia.

Saat menanggapi situasi ini, Platform Marketplace Perhiasan Emas dan Berlian, WhizLiz menghadirkan program khusus komunitas melalui fitur Reseller, untuk membuka kesempatan baru bagi para member menjadi pelaku usaha melalui platform digital yang mendukung, terintegrasi, serta jaminan proteksi melalui program 100% buy-back.

Baca juga: Bidik 1000 Reseller untuk Bantu Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi

“Kami sebagai satu-satunya marketplace perhiasan di Indonesia memutuskan untuk meningkatkan fungsi platform kami menjadi social commerce dengan fitur Reseller. Perhiasan memiliki nilai retaining value yang tinggi, sehingga dengan fitur ini para member yang bergabung bisa mendapatkan komisi dari penjualannya dan dapat menjadikan produknya sebagai investasi jangka panjang bagi reseller dan end-consumer dengan program 100% buy-back di Whizliz,” jelas CEO WhizLiz, Ivan Lingga.

Bagi reseller yang ingin bergabung nantinya akan menjadi member VIP-Liz dan dapat mulai berjualan dengan modal mulai dari Rp299.000-Rp 499.000 per tahun, mendapatkan keuntungan hingga 10% per transaksi, serta fasilitas pendukung seperti pelatihan dan kemudahan informasi. Setiap proses transaksi dilakukan melalui platform digital yang dikembangkan untuk mempermudah dan memberikan keamanan bagi penjual dan konsumen.

“Di masa pandemi ini tidak pernah saya duga setelah menjalani pelatihan dan usaha menjadi Reseller Whizliz selama 3 bulan, keuntungan yang saya dapatkan bisa mendukung ekonomi keluarga. Saya juga berhasil mengajak konsumen saya berinvestasi dan menggunakan program buy-back dari Whizliz. Saya harap fitur ini bisa terus berjalan dan mendukung lebih banyak keluarga di Indonesia,”ungkap Yovita seorang reseller Whizliz.

Hadirnya fitur ini juga bersamaan dengan peluncuran logo baru Whizliz yang merepresentasikan filosofi aksesoris sebagai pemberian bermakna. Bagi Whizliz, perhiasan dapat menjadi sebuah gaya hidup, dan perhiasan dapat terjangkau untuk seluruh kalangan. “Kami harap dengan filosofi baru yang kami bawa dan hadirnya fitur Reseller, Whizliz dapat membawa pemberian bermakna dengan membuka lapangan pekerjaan baru bagi yang terdampak oleh situasi pandemi. Take a first step as a leap of faith, Whizliz akan selalu mendukung masyarakat Indonesia melalui program – program kami untuk melangkah maju bersama–sama,” ujar Ivan. (RO/A-1)