Rayakan HUT Ke-9, Lookboutiquestore Hadirkan Kembali Iconic Pieces

UNTUK tampil menawan dan menarik tak mengenal kondisi. Bahkan saat pandemi Covid-19, bagi seorang wanita penampilan harus selalu indah dan anggun dipandang mata.

Produk fashion dan parfum lokal merek Lookboutiquestore (LBS) yang membidik konsumen kelas menengah atas tetap memiliki pelanggan setia. Bahkan LBS memcoba memberi kepuasan bagi konsumen produk andalanya.

Bertepatan dengan ulang tahun ke-9 atau #Lbs9thAnniversary, Lookboutiquestore (LBS)merilis kembali 3 iconic pieces yang diambil dari koleksi LBS di tahun 2015 dan diberi nama “Archive Collection”.

Koleksi spesial tersebut terdiri dari Cape Blazer, Belle Crop Blazer, dan Mono Two Tone Vest. Tidak hanya menghadirkan kembali warna black and white, di momen ini LBS juga memberikan sentuhan warna baru yaitu pastel green.

Selain Archive Collection, LBS juga menghadirkan sesuatu yang baru untuk customer, yaitu LBS Perfume yang hadir dengan 3 varian yaitu, 01 (floral, fruity, and fun), 08 (clean, floral, and feminine) dan 12 (woody, warm, and elegant). Nama-nama parfum tersebut terinspirasi dari tanggal berdirinya LBS yaitu 01 Agustus 2012.

Pada momen spesial ini, LBS mengangkat tema Reflect dengan tujuan mengajak tim dan juga customer untuk mengambil waktu sejenak, melihat kembali ke belakang (reflect) dan merasakan bahwa di luar semua masalah yang dihadapi akan selalu ada yang bisa kita syukuri, baik dari hal kecil hingga besar yang dapat kita jadikan kekuatan untuk melangkah ke depan.

Devina Tan selaku owner Lookboutiquestore berharap Semoga kehadiran Archive Collection dan LBS Perfume yang diluncurkan dengan tema Reflect dapat memberikan nuansa yang hangat.

“Dapat memenuhi kebutuhan fashion bagi semua customer LBS,” tambah Devina pada keterangan pers, Senin (2/8)

Semua produk dari koleksi tersebut bisa didapatkan di website resmi Lookboutiquestore dan toko offline di Bandung dan Surabaya. (RO/OL-09)