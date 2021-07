Pandemi Hadirkan Peluang bagi Agen Asuransi

PARA Agen asuransi profesional yang tergabung dalam wadah MDRT atau Million Dollar Round Table menggelar Virtual Event ‘MDRT Day Indonesia 2021’. Acara tahunan ini berlangsung selama dua hari, hingga Kamis (29/7) dengan tema Beyond The Horizon.

Tema Beyond The Horizon menjadi pilihan MDRT Day Indonesia 2021 mengingat tahun 2020 adalah tahun yang sangat menantang untuk semua lini industri termasuk asuransi.

Banyak agen asuransi dihadapkan dengan ketidakpastian dari pandemi Covid-19. Namun sejatinya dibalik badai pandemi ini justru ada sebuah garis cakrawala atau horizon yang melambangkan sebuah kesempatan baru dan sebuah harapan yang baru.

Pandemi menjadi momentum untuk para agen terus berinovasi sehingga memberikan dampak positif pada pencapaian produksi pribadi (personal selling) dan peningkatan kompetensi leadership.

Penyelenggaraan MDRT Day Indonesia 2021 tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang masih cukup tinggi. Committee Chair of MDRT Day Indonesia 2021, Johan Fanggara mengatakan, walaupun ada penurunan peserta di kondisi pandemi ini, tetapi antusiasme peserta terhadap acara MDRT Day masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan ada lebih dari 5000 peserta yang turut hadir pada acara tahun ini.

Tingginya antusiasme peserta seminar MDRT Day Indonesia setiap tahunnya sejalan dengan kehadiran para pembicara kawakan, yang sebagian besar mencangkup agen professional yang telah terdaftar di MDRT lebih dari 10 tahun, baik dari Indonesia maupun Luar Negeri.

“Dengan demikian tujuan dari penyelenggaraan MDRT Day tetap terjaga yakni memberikan wawasan dan berbagi kisah inspiratif di kalangan agen asuransi jiwa, mendorong profesionalisme agen asuransi melalui peningkatan kompetensi, yang tidak hanya berdampak pada produktivitas tetapi juga yang lebih mendasar adalah kapasitas agen asuransi sebagai financial planner yang handal di sektor asuransi dan dapat bersaing sebagai advisor di pasar keuangan global,” kata Johan.

Pada perhelatan MDRT Day Indonesia kali ini, untuk sesi Main Platform ada 8 pembicara diantaranya : Randy L. Scritchfield, First Vice President MDRT Executive Committee yang akan berbagi tentang “Managing Yourself and Your Business for Success in Sales”, Bruce W. Etherington, seorang legenda MDRT dengan buku best-sellingnya See The People akan berbagi mengenai “Observations”, Tri Djoko Santoso, seorang praktisi yang tidak asing lagi dan juga pakar legacy planning dan business succession, Tay Kah Lok (Jia Le) yang berbagi tentang “The Mindset Behind The Attraction Game” bagaimana dia bisa membangun bisnis yang hampir 100% dari passive referrals.

Selain itu, juga akan hadir Muhammad Fadli Immamuddin, atlit Paracycling Indonesia, satu-satunya yang lolos kualifikasi Tokyo Paralympic Games mendatang akan berbagi mengenai “From Zero to Hero”, Jo-An Darlene Chua-Yu, seorang praktisi dari Filipina yang akan berbagi tentang bagaimana dia membangun sebuah agency yang juga penuh inovasi dan prestasi.

Dari negeri jiran, Kaka Lam akan berbagi tips bagaimana “Turning Adversity into MDRT” dalam kondisi pandemi ini dan Lim Ren En, Past Country Chair MDRT Malaysia akan memaparkan strategi jitu untuk dapat mencapai kualifikasi MDRT.

Country Chair MDRT Indonesia Miliana Marten mengatakan, tantangan komite MDRT saat ini adalah bagaimana meningkatkan jumlah anggota MDRT di Indonesia.

Situasi new normal tentunya membawa banyak perubahan pada kita semua. Perubahaan paling besar yang dirasakan adalah bagaimana kita harus mulai memasuki era digital.

Dari total agen asuransi jiwa yang mencapai 610.744, baru sekitar 0,5% yang bergabung dalam wadah MDRT. Akan tetapi jumlah anggota MDRT di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

“Untuk tahun 2021, target kami terlampaui, awalnya 3.500 di 2021 tetapi saat ini meningkat 33% menjadi 3.641 anggota. Kami optimis tahun 2022 nanti jumlah anggota MDRT Indonesia dapat mencapai lebih dari 5.000 member,” kata Miliana. (RO/E-1)