Pertamina Trans Kembali Raih Marketeers Award

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) kembali menorehkan prestasi di BUMN Marketeers Award 2021.

PTK meraih penghargaan Silver sebagai The Most Promising Company in Tactical Marketing, Kategori Perusahaan Anak Perusahaan BUMN.

Acara penganugerahan tersebut dilaksanakan pada acara hari pertama Jakarta Marketing Week 2021, yang tahun ini merupakan penyelenggaraan kedelapan sejak diresmikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 silam. Penghargaan bagi PTK diterima oleh Direktur Marketing, Arsono Kuswardanu.

“Terimakasih kepada dewan juri atas penghargaan yang diberikan ini. Merupakan kebanggaan bagi kami sekaligus membuktikan bahwa PTK adalah Perusahaan yang mampu bersaing dan memiliki strategi yang dapat diperhitungkan dalam menjalankan bisnis di tengah kondisi pandemi, dan hal ini akan mendorong semangat dan kinerja seluruh insan pekerja PTK”, ujar Arsono dalam keterangan tertulisnya.

Ditambahkannya, bahwa PTK merupakan entitas yang cukup besar dan terus berkembang. Untuk memenuhi permintaan pelanggan serta mendukung proses bisnis, peningkatan terus diupayakan diantaranya dengan Inovasi & pengembangan teknologi

Penghargaan yang diterima PTK, berdasarkan penilaian Dewan Juri melalui evaluasi terhadap kriteria penilaian, yaitu dari segi Sales Force Management, Service Process Management, Creativity, Inovation, Enterpreneurship.

Acara penganugerahan BUMN Marketeers Award 2021 dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara online dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Tohir memberikan video sambutan pada acara tersebut. (RO/E-1)