Pengembang Indonesia Tangkap Investasi Jepang Bangun Apartemen

BANYAK investor dan perusahaan Jepang yang melakukan ekspansi ke luar negeri. Indonesia menjadi sasaran investasi mereka.

Karena itu, Ciputra Group mengakomodasi ekspansi investasi perusahaan Negeri Sakura ke luar negeri, salah satunya Toda Corporation. "Alasan utama kolaborasi dua perusahaan antara negara ini yaitu besarnya populasi milenial dan generasi produktif sebagai potential market The Newton 2 yang mulai dibangun," ungkap Presiden Direktur Ciputra Group Candra Ciputra dalam keterangan resmi, Jumat (4/6).

Toda Group Indonesia meyakini meskipun pasar konstruksi dan properti Indonesia tengah menurun akibat pandemi vovid-19, proyek The Newton 2 menjanjikan masa depan gemilang untuk kedua perusahaan. "Kami bertekad meningkatkan value perusahaan dengan mengubah cara pandang global dan melakukan diversifikasi bisnis. Peluang dan kesempatan baru itu datang dari The Newton 2," kata Presiden Komisaris Toda Group Indonesia Hiroyuki Akaba.

Direktur Toda Indonesia Linawati Salim menambahkan bahwa proyek The Newton 2 merupakan bentuk sinergi antara Tatamulia dan Toda. Di proyek The Newton 2, kata Linawati, Toda Indonesia tak hanya berperan sebagai kontraktor pelaksana, tetapi juga sebagai pengembang.

PT Ciputra Adibuana (anak perusahaan Ciputra Group) resmi memulai pembangunan apartemen The Newton 2 yang terletak di kawasan Cipurta World 2 Jakarta, Kamis (3/6). Seremoni tertajuk Construction Event The Newton ini sebagai bentuk komitmen Ciputra Group kepada Toda Corporation dan konsumen proyek The Newton 2.

Construction event atau groundbreaking itu merupakan bentuk kelanjutan dari signing ceremony yang terlaksana pada 7 Mei 2021 antara PT Ciputra Adibuana sebagai developer The Newton 2 dan Toda Corporation Japan di Jakarta. Seperti diketahui, dalam proyek ini, Toda Corporation yang diwakili Toda Group Indonesia (perwakilan resmi Toda Corporation) merupakan salah satu bulk buyer sekaligus mitra co-development untuk proyek The Newton 2. Pembangunan The Newton 2 juga menggandeng PT Tatamulia Nusantara Indah sebagai kontraktor.

Terkait dengan masa pembangunan konstruksi The Newton 2, Presiden Direktur Tatamulia Nusantara Indah Iwan Adi Susanto menargetkan akan selesai dalam waktu 33 bulan atau tepatnya awal 2024. "Kami yakin pembangunan dikerjakan tepat waktu, tidak akan ada delay meski tetap menerapkan protokol kesehatan," ungkap Iwan.

Ciputra Group menargetkan marketing sales dari proyek dengan harga jual per unit mulai dari Rp1 miliar ini senilai lebih dari Rp1 triliun. "Pada tahap awal telah terjual 40% dengan nilai Rp400 miliar," kata Direktur Senior Ciputra Group Artadinata Djangkar.

The Newton 2 merupakan proyek apartemen high rise yang berlokasi di kawasan Ciputra World 2 Jakarta dan menawarkan tipe mulai dari 24 meter persegi hingga 60 meter persegi dengan pilihan seperti studio, one bedroom, dan two bedroom. The Newton 2 dikembangkan dengan konsep yang cozy dan green environment, memiliki fasilitas-fasilitas pendukung yang sesuai karakter milenial dan pasangan muda, area terbuka meeting point yang ditunjang dengan akses teknologi yang baik, kolam renang, convinient store, dan fasilitas gym.

General Manager Ciputra Group Andreas Raditya mengatakan dimulainya pembangunan ini sudah pasti akan memberikan dampak positif bagi konsumen dan calon pembeli The Newton 2. Ia berharap hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan pasar properti di tahun ini. (OL-14)