Ekspansi bjb KPR, Diganjar dengan Penghargaan Infobank 

BANK bjb meraih penghargaan prestisius kategori KPR Bank Umum Konvensional dalam ajang 10 INFOBANK DIGITAL BRAND AWARDS 2021 yang digelar di Financial Hall, Graha CIMB, Jakarta pada Kamis, 3 Juni 2021. Penghargaan diterima oleh Pemimpin Divisi KPR & KKB bank bjb, Triastoto Hardjanto Wibowo secara virtual.

Penghargaan tersebut diraih lewat produk unggulan bank bjb yaitu bjb KPR. bjb KPR merupakan fasilitas kredit pemilikan rumah yang diberikan bank bjb kepada calon debitur perorangan untuk membeli rumah tapak, apartemen, ruko, rukan, dan lainnya baik baru (primary) maupun bekas (secondary) dari pengembang atau perorangan. Selain itu bjb KPR dapat digunakan untuk merenovasi dan membangun rumah, take over serta top up KPR.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto, mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap komitmen bank bjb dalam mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Pihaknya meyakini langkah kerja sama dengan berbagai pengembang dapat memberi keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Baca Juga: Bank BJB Raih Top 50 Emiten The IICD Corporate Governance Award

"Hal ini juga sejalan dengan komitmen bjb untuk mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dimana bank bjb terus melakukan inovasi melalui fasilitas produk KPR bagi masyarakat demi memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hunian," ungkap Widi.

bjb KPR sendiri terdiri dari lima produk yang diberikan untuk memudahkan calon debitur mendapatkan rumah. Kelima produk tersebut adalah bjb KPR, bjb KPR Flexi, bjb KPR Sejahtera FLPP (KPR Bersubsidi), bjb KPR Gaul, dan bjb KPR Lelang.

Untuk memperoleh sumber pengajuan kredit dari end user yang berkualitas. Divisi KPR & KKB mengambil kebijakan untuk memperbanyak kerjasama dengan pengembang terutama untuk pengembang rumah tapak, baik komersial ataupun FLPP.

Komitmen serius bank bjb dalam penyediaan rumah semakin terbukti karena pada tahun ini bank bjb kembali mendapatkan kepercayaan pemerintah untuk mensukseskan program sejuta rumah. Kepercayaan itu tercermin melalui penunjukkan kembali bank bjb sebagai bank pelaksana penyaluran dana Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2021.

Penghargaan yang diberikan INFOBANK DIGITAL BRAND AWARDS merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para pelaku di industri keuangan Indonesia dalam berinovasi dan mengembangkan nilai serta kualitas produk dan pelayanan berbasis digital. Penghargaan ini dilakukan oleh Majalah Infobank bekerja sama dengan Isentia Research. (RO/OL-10)