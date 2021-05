Lebaran Virtual, ShopeePay Bagikan Empat Ide THR Unik & Berkesan

SETELAH satu bulan penuh menunaikan ibadah puasa, Hari Raya Idul Fitri yang ditunggu seluruh umat Muslim akhirnya tiba.



Di momen kemenangan ini, tradisi berbagi THR menjadi salah satu cara untuk menghangatkan keakraban antar keluarga sebagai bentuk syukur dan harapan di masa depan.



Memahami kebutuhan masyarakat dalam berbagi THR, ShopeePay sebagai layanan pembayaran digital yang berkomitmen mendorong akses digitalisasi finansial bagi pelaku bisnis dan konsumen di seluruh Indonesia, membagikan 4 ide THR unik agar momen lebaran semakin berkesan.



Berdasarkan riset yang dilakukan ShopeePay bersama Jakpat Mobile Survey tahun 2021, sebanyak 80% responden memilih uang digital sebagai metode pembagian THR yang mudah, aman, dan nyaman, terutama di tengah masa pandemi.



Hal ini menunjukkan bahwa, walaupun berada jauh dari sanak saudara dan orang tersayang, inovasi teknologi yang dihadirkan oleh layanan pembayaran digital ShopeePay menjadi solusi yang memudahkan masyarakat dalam menjalani tradisi berbagi THR.



Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, berbagai produk dan layanan yang dihadirkan ShopeePay juga dapat menjadi alternatif THR yang istimewa.



Cindy Candiawan, Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay mengatakan, “Kembali merayakan Lebaran di tengah pandemi tidak lantas menyurutkan keikhlasan hati untuk berbagi keberkahan sebagai ungkapan rasa syukur dan hormat.”



“Memahami kebutuhan masyarakat untuk mengirim THR di tengah situasi ini, ShopeePay menyediakan berbagai produk dan layanan yang dapat dibeli dengan mudah secara digital,” jelasnya.



“Tidak melulu dalam bentuk uang tunai, THR juga bisa diberikan dalam berbagai alternatif lainnya yang unik dan pastinya berkesan. Kemudahan akses yang kami hadirkan ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi dan membuat momen Lebaran jadi semakin bermakna,” tutur Cindy.



Berikut empat rekomendasi THR unik dari ShopeePay untuk diberikan kepada orang tersayang di hari raya:



1.THR yang memberi keuntungan jangka panjang dalam bentuk investasi emas

Agar THR tidak habis dalam sekejap, investasi emas bisa menjadi salah satu opsi yang memberikan keuntungan jangka panjang dan menjadi bekal di masa depan. Terlebih, tren berinvestasi emas sedang digandrungi masyarakat karena nilai investasinya yang relatif stabil.



Pengguna ShopeePay bisa membeli berbagai produk emas dengan mudah melalui merchant terpercaya, seperti Tamasia, IndoGold, atau Aurum Lab.

Produk yang ditawarkan juga cukup beragam sehingga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, mulai dari emas batang berbagai ukuran hingga perhiasan emas yang cantik. Gunakan ShopeePay sebagai metode pembayaran untuk memudahkan transaksi pada platform tersebut.



2.Traktir tagihan listrik, pulsa, maupun paket internet untuk keluarga

Selain investasi emas, mentraktir tagihan listrik dan pulsa sanak saudara juga bisa jadi salah satu opsi yang unik namun tetap bermanfaat. Apalagi, di masa pandemi ini masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga tagihan listrik dan pulsa internet pasti akan melonjak.



Walau terlihat sederhana, namun cara ini pasti akan sangat bermakna. Pengguna ShopeePay dapat melakukan transaksi secara jarak jauh melalui fitur Pulsa, Tagihan, & Hiburan di aplikasi Shopee, serta membeli paket internet dan pulsa di provider yang telah bekerja sama dengan ShopeePay, seperti MyTelkomsel, myXL, Axisnet, by.U, dan Smartfren.



Jika tagihan listrik dan pulsa internet sudah terpenuhi, silaturahmi online dapat berjalan dengan lancar tanpa takut terputus.



3.Kirim sajian makanan dan minuman kekinian

Mengirimkan kudapan favorit kepada sanak saudara maupun kerabat dapat menjadi ide THR unik untuk menemani momen Lebaran.



Lakukan take away dari restoran favorit kemudian antarkan ke rumah keluarga dan kerabat. Beberapa merchant ShopeePay juga menyediakan pilihan hampers hari raya yang sangat beragam.



Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai merchant ShopeePay terdekat beserta promonya, pengguna bisa manfaatkan fitur Deals Sekitarmu. Selain mudah, pengguna juga bisa menikmati berbagai diskon dan promo menarik lainnya yang tersedia.



4.Buku dan voucher belajar daring agar Lebaran makin berfaedah

Merupakan suatu keberkahan yang tiada tara ketika bisa mengembangkan skill dan pengetahuan bersama keluarga di momen Lebaran. Buku dan voucher belajar daring bisa menjadi salah satu ide THR yang memberikan manfaat jangka panjang dan pastinya sangat berkesan. Beragam koleksi buku mulai dari buku pengembangan diri, pelajaran, sejarah, hingga novel inspiratif, dapat dibeli secara online melalui merchant terpercaya seperti Gramedia dan Books&Beyond.



Lebih lagi, berbagai platform belajar daring juga menyediakan voucher edukasi, pelatihan, serta sertifikasi yang dapat dibeli melalui aplikasi Shopee.

Manfaatkan metode pembayaran digital ShopeePay ketika membeli buku atau voucher belajar daring secara online agar proses berbagi THR dapat dilakukan dengan praktis.





Empat ide THR di atas dihadirkan ShopeePay untuk memberikan inspirasi maupun solusi bagi pengguna yang ingin berbagi kebahagiaan di hari raya, terutama di masa pandemi.



Dengan memanfaatkan layanan ShopeePay, pengguna juga dapat menikmati transaksi tanpa kontak yang aman, mudah, dan memuaskan dalam satu genggaman.



