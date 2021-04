Minim Sentimen, IHSG Berpotensi Melemah

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat dibuka pada level 6.000,91, menguat dari penutupan kemarin di level 5.994,18.

"Berdasarkan analisa teknikal, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.942 – 6.049. Secara teknikal pergerakan IHSG masih berada dalam trend pelemahan, dipengaruhi kekhawatiran terkait rencana kebijakan pajak oleh Joe Biden. Dari dalam negeri pergerakan minim akan sentimen," kata Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper, Jumat (23/4).

Bursa Amerika Serikat ditutup melemah. Indeks Dow Jones ditutup 33.815,90 (-0,94%), indeks Nasdaq ditutup 13.818,41 (-0,94%), S&P 500 ditutup 4.134,98 (-0,92%).

Pelemahan terjadi setelah investor cemas akan peningkatan pajak dari capital gain.

Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan akan meningkatkan pajak capital gain hingga 43,4% untuk orang kaya di AS, meningkat sekitar 20% dari pajak saat ini. Kriteria orang kaya di AS adalah bagi individu yang memiliki penghasilan sebanyak US$1 juta atau lebih.

Baca juga: Investor Cenderung Wait and See, IHSG akan Bergerak Terbatas

Dari sisi data ekonomi, laporan data klaim pengangguran berada sebanyak 547.000 lebih rendah dari estimasi analis di 603.000. Bursa Asia dibuka melemah mengikuti Wall Street.

"Index Nikkei Jepang turun lebih dari 1% dari pembukaan. Tidak ada data katalis untuk menguat dalam waktu dekat ini," kata Dennies.

Sementara itu, imbal hasil obligasi AS tenor 10-tahun atau yield UST 10Y turun menjadi 1,55%.

"Investor masih menanti laporan keuangan kuartal I-2021 sejumlah perusahaan," kata Head of Equity Research Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma.

Pasar komoditas pagi ini cenderung positif. Harga minyak WTI +0,41% ke USD 61,84/bbl dan Brent +0,08% ke USD 65,4/bbl. Kenaikan juga terlihat pada sejumlah komoditas lain, seperti batu bara (+1,41%), CPO (+1,73%), dan emas (+0,15%), sedangkan nikel melemah -0,47%.

Pemerintah Indonesia memperketat aturan mudik dengan memperpanjang masa pengetatan perjalanan menjadi 22 April – 24 Mei 2021, yang diharapkan dapat membantu menekan jumlah kasus positif di Indonesia.

Menteri Keuangan melaporkan total belanja negara hingga akhir Maret 2021 naik +15,6% yoy sebesar Rp 523 triliun. Dari total belanja negara tersebut, sebanyak Rp 350 triliun merupakan belanja pemerintah pusat.

"Pagi ini, Nikkei dan Kospi dibuka melemah -0,82% dan -0,56%. Minim sentimen, IHSG diperkirakan bergerak flat cenderung melemah mengikuti bursa global dan regional," kata Suria.(OL-5)