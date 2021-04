IHSG Berpeluang Menguat Tipis Hari Ini

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) perdagangan Kamis (1/4) dibuka pada level 5.988, mulai terlihat apresiasi tipis dari penutupan kemarin di level 5.985,52. Pada 15 menit pertama pembukaan, indek bergerak kembali ke zona hijau di level 6015,52 (+0,5%).

Kemarin IHSG ditutup melemah dibayangi oleh kenaikan yield obligasi Amerika Serikat. Selain itu dibayangi kekhawatiran akan BP Jamsostek yang akan merombak porsi investasinya di pasar modal.

"IHSG diprediksi menguat. Pergerakan selama beberapa hari terakhir telah memasuki area oversold menyempit mengindikasikan potensi rebound dalam jangka pendek. Namun masih perlu diwaspadai pergerakan dibayangi sentimen negatif dari global dan domestik," kata Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper, Kamis (1/4).

Bursa Amerika Serikat terpantau ditutup bercampur semalam. Indeks Dow Jones ditutup 32.981,55 (-0,26%), Nasdaq ditutup 13.246,87 (+1,54%), S&P 500 ditutup 3.972,89 (+0,36%).

Investor masih dalam posisi wait and see menanti sosialisasi rencana Joe Biden terkait rencana infrastruktur yang memiliki nilai triliunan USD. Selain itu investor juga mengantisipasi data ekonomi yang akan diumumkan pada hari kamis terkait data pengangguran AS dan manufaktur serta konstruksi.

Di sisi lain, bursa Asia dibuka menguat setelah data Tankan business sentiment survei dari Jepang mencapai 5, lebih tinggi dari prediksi yaitu 0. Selanjutnya investor menanti data survei private untuk indeks PMI manufaktur di Tiongkok. Sebelumnya data resmi dari survey PMI pemerintah Tiongkok mencapai 51,9 lebih tinggi dari bulan Februari pada 50,6.(OL-5)