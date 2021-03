Pasar Tenaga Kerja AS Pulih, Rupiah Menguat Hari Ini

NILAI tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada akhir pekan ini atau Jumat (12/3) menguat didukung pulihnya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat.

Pada pukul 09.55 WIB, rupiah bergerak menguat 0,23% atau 33 poin ke posisi Rp14.372 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.405 per dolar AS.

Meskipun demikian, analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam kajiannya mengatakan, indeks dolar berpotensi melemah ke level 91,3 hari ini di tengah membaiknya data pasar tenaga kerja AS.

Klaim tunjangan pengangguran awal di AS pada minggu pertama Maret 2021 yang tercatat sebesar 712 ribu orang, lebih rendah dibandingkan ekspektasi sebesar 725 ribu orang menandakan semakin pulihnya pasar tenaga kerja AS.

"Data tersebut kemungkinan mendorong risk apatite investor global untuk membeli aset keuangan yang lebih berisiko di negara berkembang," ujar Ahmad.

Sementara itu, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun kemungkinan stabil di level 1,53%. Data indeks harga konsumen AS pada Februari yang sesuai dengan ekspektasi pasar, kemungkinan akan menjaga stabilnya imbal hasil obligasi AS.

Tercatat indeks harga konsumen AS naik 1,7% secara tahunan (yoy) pada Februari, sesuai dengan ekspektasi analis.

"Penurunan indeks dolar dan stabilnya yield US Treasury kemungkinan akan membantu penguatan rupiah," pungkas Ahmad.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) juga diperkirakan menguat ke level Rp14.350 per dolar AS. (E-3)