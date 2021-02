ASABRI Serahkan Santunan Kepada Ahli Waris Penerbang TNI AU

KEPALA Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Madiun, Hery Nurdi, S.H bersama Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI M. Untung Suropati, S.E, bertempat di Lanud Iswahjudi, Madiun menyerahkan Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada Ny. Dwi Purwanti istri dari Alm. Letkol Pnb. Anumerta Luluk Teguh Prabowo, S.E., M.I, Pol. Almarhum adalah anggota TNI yang meninggal pada saat melaksanakan kegiatan misi penerbangan rutin untuk program KTPT exercise formation flight sebagai wingman call sign kraken-12 dengan rute penerbangan IWJ-training area IWJ (W6-w Plg).



Senin, 10 Agustus 2020, pukul 12.45 WIB Letkol Pnb Anumerta Luluk Teguh Prabowo, S.E, M.I, Pol melaksanakan terbang formation take off dari Runway 17. Saat rolling take off, pesawat T-50i Golden Eagle TT-5006 mengalami permasalahan sehingga mengakibatkan pesawat keluar dari runway dan terbakar. Selanjutnya korban dirawat di RSPAD Gatot Subroto dan meninggal dunia pada 2 September 2020.



Hery Nurdi S.E Kakancab ASABRI Madiun menyerahkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp342.915.200 yang terdiri atas Santunan Resiko Kematian Khusus (SRKK) Status Tewas sebesar Rp275.000.000 dan Nilai Tunai Tabungan Asuransi (NTTA) sebesar Rp37.915.200 dan beasiswa anak sebesar Rp30.000.000.Manfaat yang diterima masih mengacu pada PP 102 tahun 2015 karena kejadian meninggal dunia pada 2 September 2020. Sedangkan PP 54 tahun 2020 yang berlaku saat ini mulai diundangkan/diberlakukan kepada peserta ASABRI mulai 30 September 2020.



Marsma TNI M. Untung Suropati, S.E, Komandan Lanud Iswahjudi mewakili keluarga dari almarhum mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada ASABRI. Tentunya apa yang diberikan Negara melalui ASABRI akan meningkatkan motivasi dan semangat tidak hanya kepada keluarga almarhum, tetapi juga kepada seluruh warga Lanud Iswahjudi dan umumnya adalah warga dari TNI. "Kita yakin melalui ASABRI, Negara memperhatikan kita yang melaksanakan tugas demi Bangsa dan Negara."



Hery mewakili Dewan Komisaris, Direksi dan Keluarga Besar ASABRI mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Letkol Pnb. Anumerta Luluk Teguh Prabowo, S.E., M.I., Pol. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan.



"SRKK yang diberikan merupakan hak yang harus disampaikan kepada ahli waris dari peserta dan amanah tersebut merupakan prioritas bagi kami sebagai insan ASABRI," kata Hery. (RO/OL-10)