Optimisme Global Perkuat Kurs Dolar AS

PADA perdagangan Rabu (17/2), nilai tukar rupiah ditutup melemah 90 poin di level Rp14.020 per dolar Amerika Serikat (AS), dari penutupan sebelumnya di level Rp13.920 per dolar AS.

"Faktor global yang memengaruhi, yaitu penguatan dolar AS. Karena optimisme atas pemulihan ekonomi global dari pandemi covid-19. Kemungkinan percepatan inflasi mendorong imbal hasil obligasi AS naik," ujar Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, Rabu (17/2).

Kenaikan imbal hasil didorong meningkatnya kekhawatiran inflasi di tengah kenaikan harga energi. Itu seiring dengan prospek stimulus fiskal AS yang besar. Berikut, pemulihan global yang memasuki tahap yang lebih solid di tengah program vaksinasi covid-19.

Sementara itu, faktor domestik belum cukup menopang nilai tukar rupiah. Misalnya, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa vaksinasi covid-19 menyasar seluruh petugas pelayanan publik. Memang ada harapan bahwa vaksinasi terus meluas di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintah diketahui telah memulai vaksinasi covid-19 tahap kedua. Program kali ini menyasar petugas pelayanan publik, termasuk personel TNI-Polri, kemudian pedagang pasar, pekerja sektor jasa, atlet dan juga wartawan.

Hingga Rabu (17/2) ini, jumlah kasus positif covid-19 di Indonesia mencapai 1,24 juta orang. Pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk di Tanah Air. Angka tersebut untuk menciptakan kekebalan komunal.(OL-11)