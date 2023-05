Bassist The Smiths Andy Rourke Meninggal di Usia 59 Tahun

BASSIST grup band rock The Smiths, Andy Rourke, dikabarkan meninggal dunia. Hal ini dikonfirmasi oleh sang gitaris, Johnny Marr, sahabatnya tersebut meninggal di usia 59 tahun setelah berjuang melawan kanker pankreas yang diidapnya.

"Andy akan dikenang sebagai pribadi yang baik dan berhati mulia dan seorang musikus berbakat," tulis Marr di akun Twitternya.

"Kami meminta waktu di masa berkabung ini," imbuhnya.

Permainan bass Rourke bisa dinikmati di beberapa lagu The Smiths yang terkenal seperti This Charming Man dan There Is a Light That Never Goes Out. Ia pun bermain bersama Morrisey setelah The Smiths bubar pada tahun 1987.

Petikan bass Rourke hadir di keempat album studio The Smiths yakni The Smiths tahun 1984, Meat Is Murder tahun 1985, The Queen Is Dead tahun 1986 dan Strangeways tahun 1987, Here We Come.

Ucapan duka juga datang dari sesama musikus, Bassist Suede Mat Osman menggambarkan Rourke sebagai "bassis langka yang suaranya dapat langsung Anda kenali".

Penyanyi The Charlatans Tim Burgess menyebut Andy Rourke sebagai musikus inspirasional yang gaya bermainnya menjadi pemantik bagi orang untuk ikut belajar memetik bass.

"Kenangan kami bersama dengan orang-orang yang mengenalnya. Pergilah dengan damai".

Baca juga: Mantan Bassis Bon Jovi Tutup Usia

Sementara itu, Produser The Smiths Stephen Street mengaku sedih mendengar berita duka ini. menambahkan: "Saya sangat sedih mendengar berita ini. Andy adalah musisi yang hebat dan pria yang baik.

"Saya belum bisa membaca berita lain tentang detailnya, tetapi saya mengirimkan bela sungkawa untuk teman dan keluarganya. RIP," ucap Street.

Sepanjang karirnya selama puluhan tahun, Rourke juga melakukan rekaman dengan Pretenders, Killing Joke, Sinead O'Connor, Aziz Ibrahim (mantan personel Stone Roses) dan mantan gitaris Oasis Bonehead dengan band Moondog One, yang juga menyertakan Mike Joyce dan Craig Gan.(BBC/M-4)