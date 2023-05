Galeri Patung Superhero Terbesar di Asia Hadir di Jakarta

KOLEKTOR patung superhero saat ini bisa berbahagia, pasalnya kini telah dibuka STATUE 4 HEROES GALLERY, salah satu galeri patung superhero terbesar di Asia, di Lotte Mall Jakarta. Para kolektor tak perlu repot-repot mencari partner kolektor untuk bertukar dan membeli koleksi yang merekai nginkan, atau memburunya hingga ke luar negeri. Karena kini mereka cukup berkunjung ke STATUE 4 HEROES GALLERY.

Galeri seluas hampir 1.000 m persegi dengan konsep Zen Garden ini memajang sekitar 500 koleksi patung yang dibagi ke dalam 5 bagian. Yakni: Game and Animation, DC, MARVEL, Horor, dan Movie. STATUE 4 HEROES GALLERY sendiri merupakan Official Distributor/Dealer di Indonesia untuk merek internasional ternama seperti Prime 1 Studio, Infinity Studios, Tsume Art, Oniri Creations, Queen Studios, XM Studios, Creation at Works, Figurama Collector, ECC, Sideshow, JND Studios, X-Plus, PCS, HEX Collectibles, dan banyak lagi.

Penasaran dengan material setiap patung, ternyata hampir semua patung koleksi STATUE 4 HEROES GALLERY terbuat dari polyresin atau dikenal juga sebagai polystone, yaitu kombinasi resin dan bubuk batu. Dengan semakin berkembangnya teknologi dalam industri Patung, saat ini penggunaan material silikon sudah mulai sering digunakan.

Keunggulan material silikon pada patung adalah tekstur dan warna kulit pada patung dapat menyerupai manusia asli. Contohnya saja seperti patung karakter Joker dan Catwoman dari Movie Batman The Dark Knight yang diperankan oleh Heath Ledger dan Anne Hathaway yang berukuran setengah badan. Koleksi ini merupakan salah satu koleksi andalan galeri ini karena saat melihat patung ini seperti melihat sosok aslinya.

Perlu diketahui, produk yang dijual di galeri ini tak hanya diperuntukkan bagi para kolektor, tetapi juga bagi siapa saja yang mencintai budaya pop. Di sini para kolektor tak hanya bisa membeli koleksi yang sudah terpajang di galeri, tapi juga dapat melakukan sistem preorder untuk koleksi yang diinginkan.

Dengan harga item yang dibandrol antara Rp5 juta hingga Rp300 juta, galeri menyasar pelanggan berumur 30-60 tahun yang rela merogoh kocek cukup besar untuk hobi ini.

Galer ini sudah beroperasional di Lotte Mall Jakarta sejak 6 Mei 2023 untuk publik. Sejak dibukanya galeri ini, banyak pengunjung dan juga kolektor yang menyerbu tempat ini demi menyaksikan koleksi patung dari dekat dan bahkan membelinya langsung di tempat.

“Kami mengundang semua kolektor dan penggemar Pop Culture, khususnya pecinta superhero untuk datang ke Lotte Mall. Koleksi yang dihadirkan adalah koleksi-koleksi terpilih, dan bahkan banyak di antaranya merupakan limited edition,” ujar Anastasia Damastuti, General Marketing Manager Lotte Mall Jakarta, kemarin.

Pada kesempatan ini dipamerkan juga Props asli boneka Annabelle yang merupakan boneka produksi terbatas untuk film horor Annabelle. Di dunia, Props Annabelle hanya diproduksi dengan jumlah yang sangat terbatas, dan salah satunya yang terpajang di STATUE 4 HEROES GALLERY. Di section horror ini, tak hanya boneka Annabelle yang akan jadi pusat perhatian, ada pula patung Freddy Krueger A Nightmare On Elm Street yang merupakan tokoh film horror era 80-an.

“Patung-patung STATUE 4 HEROES GALLERY ini bukanlah mainan atau action figure, lebih dari itu, koleksi ini dapat disebut sebagai karya seni yang berfungsi sebagai dekorasi dan pajangan. Patung-patung tersebut tidak diproduksi secara massal, melainkan dalam jumlah terbatas. Hal ini menjadikannya sebagai barang investasi yang unik dan memiliki nilai jual yang tinggi,” tambah David Wijaya, Marketing Manager STATUES 4 HEROES GALLERY beberapa waktu lalu. (RO/S-1)