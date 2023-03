Aktor Tom Sizemore Meninggal Dunia

AKTOR kawakan Hollywood, Tim Sizemorre, meninggal dunia dalam usia 61 tahun. Hal itu diumumkan manajer Sizemore, Charles Lago, Jumat (3/3).

Sizemore menderita aneurisma otak pada Februari lalu dan harus dirawat di rumah sakit. Ia meninggal setelah alat pendukung kehidupan dicabut beberapa hari setelah dokter menyimpulkan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuknya.

"Dengan sangat sedih dan duka saya harus mengumumkan bahwa aktor Thomas Edward Sizemore (Tom Sizemore) berusia 61 meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya hari ini di St Joseph's Hospital Burbank. Saudaranya Paul dan anak laki-laki kembarnya, Jayden dan Jagger (17) ada di sisinya," kata Lago dalam sebuah pernyataan.

Sizemore merupakan salah satu aktor kawakan Amerika Serikat. Selama puluhan tahun menjalani profesi sebagai aktor, Sizemore telah bekerja sama dengan aktor-aktor ternama dunia.

Lahir di Detroit pada 1961, memulai kariernya di dunia film pada 1980 an. Namanya mulai dikenal luas setelah bermain pada film 'Born on the Fourth of July' garapan sutradara Oliver Stone pada 1989.

Setelah itu, ia bermain dalam beberapa film berkualitas seperti 'True Romance' garapan sutradara Quentin Tarantino serta 'Natural Born Killers' karya Oliver Stone.

Namanya makin melambung saat bermain sebagai Mike Horvath dalam film epik 'Saving Private Ryan' yang disutradarai Steven Spielberg pada 1998. Dalam film peraih Oscar tersebut, Sizemore berperan sebagai Mike Horvath yang merupakan Tom Hanks, pemeran utama, yang berperan sebagai Kapten John Miller. Pada 2001, Sizemore juga berperan dalam film 'Black Hawk Down' bersama Ewan McGregor dan Tom Hardy. (AFP/OL-15)