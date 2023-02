Ini Lho, Rekomendasi Hadiah di Hari Valentine

HARI Valentine sudah di depan mata. Valentine diperingati sebagai momen perayaan cinta dan kasih sayang yang ditujukan kepada pasangan, keluarga, teman, atau pun sahabat dekat.

Dalam rangka memperingatinya, sebagian orang akan memberikan hadiah berupa bunga, coklat, atau barang yang melambangkan kasih sayang. Tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang turut mengambil momen ini untuk berbagi kasih kepada orang-orang terdekatnya.

Data dari Statista Research Department menunjukkan bahwa sebanyak 9,2% dari 544 responden dengan rentang usia 16-35 tahun di Indonesia mengeluarkan biaya lebih dari Rp200 ribu untuk memberi hadiah pada Hari Kasih Sayang. Namun demikian, tidak sedikit pula responden yang rela mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 juta pada momen yang sama, yakni sebanyak 4,1%. Sehingga dapat dilihat bahwa memberikan hadiah pada momen ini masih dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyampaikan rasa kasih dan sayangnya kepada orang-orang terdekat.

Pemberian hadiah berupa coklat dan bunga sudah menjadi identitas dan ciri khas Hari Kasih Sayang. Namun memberikan kado yang di luar kebiasaan bisa menjadi kejutan yang menyenangkan bagi yang menerima.

Di samping coklat dan bunga, ada beberapa rekomendasi ide hadiah yang bisa diberikan kepada orang tersayang. Mulai dari perhiasan, makan malam romantis di restoran mewah bahkan mobil sebagai hadiah.

Yang unik, ternyata untuk pilihan hadiah juga dapat dilihat dari kepribadian orang tersayang berdasarkan bulan lahir.

Kelahiran Maret, Agustus, November

Jika penerimanya lahir di bulan Maret, Agustus, November, Anda bisa memberikan hadiah berupa liburan bersama di private villa kecil. Orang tersayang Anda akan merasa aman dan nyaman ketika bisa memiliki waktu berdua bersama, tanpa adanya gangguan dari yang lainnya di bulan kasih sayang ini. Sebagai contoh liburan bersama ke Bali dengan nuansa yang romantis di daerah jauh dari keramaian.

Hadiah ini cocok diberikan karena yang lahir di Maret, Agustus, dan November cenderung memiliki sifat yang suka ketenangan, tidak terlalu suka keramaian atau butuh ruangan tersendiri terutama dengan orang tersayangnya untuk spending quality time bersama.

Kelahiran Januari, Juni, September

Lalu untuk yang lahir pada Januari, Juni, September, karena mereka memiliki sifat keterbukaan terhadap dirinya dengan sekitarnya, Anda bisa memberikan barang-barang mewah seperti perhiasan berupa kalung atau aksesoris jam tangan untuk meningkatkan penampilan mereka. Melalui pemberian aksesoris barang mewah ini juga bisa meningkatkan sifat karismatik mereka dan sifat keterbukaan mereka.

Kelahiran Desember, April, Mei

Bagi yang lahir pada Desember, April, Mei, Anda bisa memberikan hadiah berupa traveling bersama dengan ke lokasi alam terbuka seperti pantai atau pegunungan. Anda bisa melakukan aktivitas liburan yang unik dan tidak biasanya, sebagai contoh Anda bisa mengajak orang tersayang yang sangat menyukai pemandangan alam untuk melakukan aktivitas ekstrim seperti mendaki berkemah di hutan atau mendaki gunung-gunung di Pulau Jawa.

Apabila mereka menyukai suasana pantai Anda bisa melakukan penyelaman bersama dan berlayar bersama di Phinisi yang ada di Labuan Bajo. Karena mereka memiliki kepribadian yang sangat suka berpetualang dan merasakan pengalaman terbaru.

Kelahiran Februari, Juli, Oktober

Yang terakhir, jika orang tersayang lahir pada Februari, Juli, Oktober, Anda bisa memberikan suatu hadiah berupa makan malam bersama dengan nuansa mewah di salah satu restoran berbintang dengan hidangan yang nikmat. Sehingga Anda bisa memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan bersama orang tersayang Anda. Khusus yang satu ini, mereka memiliki sifat yang sederhana dan tidak terlalu ribet.

Setelah mengetahui berbagai rekomendasi hadiah di Hari Kasih Sayang ini, Anda bisa mempereratkan hubungan romantis dengan pasangan Anda. Tentunya untuk memenuhi berbagai hadiah tersebut tidaklah mudah, sehingga Anda memerlukan dana yang ekstra dalam pemberian hadiah kepada pasangan Anda.

Alokasi dana untuk membeli hadiah atau kado Hari Kasih Sayang dapat diperoleh melalui beberapa cara. Banyak yang menyisihkan sebagian pendapatan sejak beberapa bulan sebelumnya. Rata-rata orang dapat menghabiskan 15% dari gaji mereka untuk merayakan Hari Kasih Sayang bersama orang terkasih.

Namun, bagi mereka yang ingin memberikan kesan lebih kepada orang terkasihnya, dapat diwujudkan melalui berbagai pilihan pinjaman dengan syarat-syarat ringan. Pilihan pinjaman dapat membantu mengatur keuangan tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang sekaligus banyak.

OK Bank melalui pinjaman OK KTA bisa memberikan Anda pinjaman multiguna yang bisa dimanfaatkan secara cepat. Yaitu proses pencairan 1 hari kerja secara fleksibel dan aman. Anda bisa memiliki cadangan dana untuk merayakan Hari Kasih Sayang bersama pasangan dengan limit pinjaman yang disediakan OK Bank sampai Rp200 juta dengan tenor yang disesuaikan oleh kemampuan Anda mulai dari 6 bulan hingga 5 tahun.

“Dalam rangka Hari Kasih Sayang kami melihat hal ini sebagai peluang beberapa nasabah untuk menggunakan pinjaman OK KTA untuk menghabiskan waktu bersama pasangannya. Mulai dari makan malam mewah hingga liburan bersama, sehingga kami menawarkan pinjaman OK KTA untuk mengirit dana cadangan nasabah tetapi masih bisa menunjukan rasa cinta Anda kepada pasangan.” jelas Hardiansyah Ramadhan selaku Department Head Retail OK Bank.

Pinjaman yang disediakan oleh OK Bank tidak memerlukan jaminan. OK Bank juga menjamin keamanan dalam penggunaan Pinjaman KTA yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (RO/OL-10)